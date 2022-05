El Grupo Emperatriz comparte estremecedoras imágenes del violento asalto que sufrió El conjunto femenino Grupo Emperatriz sufrió un violento asalto armado en su hogar en Tijuana, México, en el que fueron agredidas y las despojaron de pertenencias e instrumentos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las integrantes del Grupo Emperatriz han tenido que recibir asistencia tras ser víctimas de un violento asalto a mano armada en su hogar en Tijuana, México. De acuerdo a sus declaraciones, sujetos armados tocaron a su puerta la madrugada de este martes y entraron por la fuerza, para luego despojarlas de sus pertenencias, incluyendo su equipo de trabajo, instrumentos y artículos electrónicos. Las chicas recibieron golpes en la cabeza, cara y cuerpo, por lo que tuvieron que ser atendidas por personal médico de la localidad. "Sufrimos un atentado con mano armada en nuestra propia casa, fuimos golpeadas fuertemente, a matar", informó el grupo en sus redes sociales, en las que compartieron sangrientas imágenes de lo sucedido. "Gracias a Dios y dentro de lo que cabe estamos bien, con heridas grandes en la cabeza, cara y cuerpo. [Nos robaron] equipo de trabajo, acordeón, tuba, lentes rokinon [para cámara], carro, celulares, laptop, iPad, entre otras cosas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Grupo Emperatriz Grupo Emperatriz | Credit: Grupo Emperatriz/Instagram Tras lo sucedido, las chicas se encuentran en alerta y piden tanto a sus seguidores como a promotores, que no se confíen de mensajes aparentemente enviados por ellas fuera de lo normal, ya que por el momento cancelarán su agenda de trabajo. Debido a las heridas sufridas, las integrantes necesitarán someterse a cirugías estéticas para la reconstrucción de sus rostros, ya que quedaron dañados por los golpes. Por eso han establecido una cuenta GoFundMe para ayudarlas con los gastos médicos y la recuperación de sus instrumentos para que el grupo de música regional mexicana "vuelva a brillar", anotó la organizadora. "Esperando contar con su apoyo y lo que esté en sus manos para salir de esto pronto y seguir echándole ganas por el sueño que ¡nadie nos va a arrebatar!", expresaron. Grupo Emperatriz Grupo Emperatriz | Credit: Grupo Emperatriz/Instagram Las muestras de apoyo no se hicieron esperar por parte de colegas y seguidores que se han unido a la causa. "Agradecemos de todo corazón las muestras de cariño y el apoyo que nos han brindado", escribieron en su cuenta de Instagram. "Gracias infinitas". De acuerdo a un estudio del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, la ciudad de Tijuana se encuentra en la cuarta posición de las ciudades más violentas del mundo, con un alza de sucesos ocurridos en lo que del 2022, según el diario El Sol de México. Solamente durante el mes de marzo, se registraron alrededor de 400 muertes, la mayoría ocurrieron a plena luz del día y en lugares públicos.

