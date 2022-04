Asaltan casa de Jaime Camil, usan mismo modus operandi que en robo a Silvia Pinal La casa de Jaime Camil en la Ciudad de México fue víctima de robo; las investigaciones apuntan que los delincuentes utilizaron una técnica similar que en el caso de Silvia Pinal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace un par de días, se informó que fue asaltada la casa de Silvia Pinal; de acuerdo con las declaraciones de sus hija, Sylvia Pasquel, una enfermera que cuidaba de su madre tomó una joyas para entregarlas a un desconocido que había dicho que por órdenes de la última debía recibirlas; luego, regresó con un cerrajero para volver a entrar al inmueble y buscar más objetos de valor. Los supuestos asaltantes fueron detenidos por la policía. Ahora, se da a conocer que el departamento de Jaime Camil en México fue robado con el mismo modus operandi que la de famosa primera actriz. De acuerdo con los primeros reportes de los medios de comunicación, al menos cuatro personas intentaron ingresar al departamento del actor, ubicado en la colonia Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo que, de acuerdo con la administración del edificio, es propiedad del actor. Según mencionaron los empleados, como el intérprete de Antonio Rivas en la película Kimi lleva años sin habitar dicho inmueble e incluso se menciona que funciona como AirB&B, los delincuentes no encontraron nada de valor, según dieron a conocer los medios de comunicación. Jaime Camil Credit: (Amy Sussman/Getty Images for WGAW) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Entran a robar departamento de Jaime Camil en la Ciudad de México. Alguien llamó y engañó al guardia del edificio para que permitiera a un cerrajero y a una mujer entrar al departamento de Camil. Iban por joyas y no las hallaron. Fiscalía y Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ya investigan", informó el periodista Carlos Jiménez en su cuenta de Twitter. Se ha mencionado que las autoridades continúan con las averiguaciones correspondientes y las cámaras de seguridad identificaron a algunos de los presuntos asaltantes que han sido mostrados públicamente para que se dé algún dato sobre ellos. Por su parte, Jaime Camil no se han pronunciado al respecto.

