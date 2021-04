“Lo conquistado hay que cuidarlo”: Arturo Peniche dice que se reconcilió con su esposa ¿Cómo logró revivir la llama del amor tras meses de separación? El actor destapa este candente consejo para quienes estén pasando por algún tipo de crisis de pareja. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de que Arturo Peniche causó revuelo meses atrás al dar a conocer que estaba separado de su esposa Gaby Ortíz después de casi 40 años de matrimonio, ahora el actor revela que se han reconciliado. En una entrevista en el programa de televisión mexicano Venga la alegría, el protagonista de exitosas telenovelas como María Mercedes y La intrusa dijo que gracias a los años que han tenido juntos han podido madurar y hacer los ajustes necesarios para poder seguir con su matrimonio. "Lo conquistado hay que cuidarlo, hay que apapacharlo, hay que quererlo, y los cambios que ha habido en mi matrimonio han sido cambios bastante importantes en los cuales ella tanto yo estamos madurando, con toda la honestidad yo pienso que todos los matrimonios tienen reajustes, y bueno, me tocó a mi también", dijo Peniche. "39 años de casados, con dos hijos, tres nietos, que nos han dado la continuidad de estar, y la felicidad de ser, por qué no aprovecharlo y seguir adelante", agregó. También se le solicitó un consejo para aquellas parejas que están atravesando por momentos difíciles en su relación. "Cada quien tiene que ver cómo se hablan, cada quien tiene que ver cómo se respetan, cada quien tiene que saber cómo guarda sus límites y respetar los límites de su pareja, pero no hay ningún consejo. Yo lo único que les puedo decir es que tengan mucho sexo", sostuvo. El también cantante reveló ante las cámaras del programa de televisión Hoy (Televisa) que él y Ortíz incluso ya viajaron juntos con su hija Khiabet a Estados Unidos para vacunarse con la Covid-19. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Explicó que tras aplicarse la primera dosis vacuna no tuvo graves reacciones y que solo sintió un poco de fiebre en horas de la noche. Agregó que la segunda le toca en unas tres semanas.

