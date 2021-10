Arturo Peniche revela que su esposa "también me lastimó" Con lujo de detalles, Arturo Peniche da a conocer detalles sobre los conflictos que ha tenido con su esposa y que ocasionaron su separación Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace varios meses, Arturo Peniche dio a conocer que se había separado de su esposa Gabriela Ortiz tras 39 años de casados. Si bien, el actor, por momentos, ha mencionada la posibilidad de una reconciliación, confiesa que aún sigue distanciado de la madre de sus hijos. Y reconoce que hubo situaciones que le hicieron tomar esa fuerte decisión. "[Por la pandemia y pérdida de personas cercanas] estaba muy triste y aparte de eso, pum, recibo una carta donde me dicen 'nunca has estado, que nunca he estado en donde debo de estar' y la verdad en ese momento dije 'si es así me quito' pero resulta que yo ofendí por salirme, que fui grosero al decir que me estaba separando", dio a conocer en el programa mexicano de televisión Confesiones (Tlnovelas). "Entonces son cosas que tampoco entiendo de mi pareja que es Gaby, que ella no se dé cuenta de que en algún momento también me lastimó. La pandemia fue pandemia no nomás para mí, para todo el mundo". Pese a estos desencuentros, el protagonista de la telenovela María Mercedes dejó claro que esta "orgullosamente casado y tristemente distanciado"; pero sigue amando a su cónyuge y no pretende divorciarse. "La única vieja que me interesa es mi vieja, Gaby", advirtió. "Ella es una mujer que siempre he amado con locura", agregó. "Son diferencias nada más, tampoco es tan grave que tengas una crisis". Arturo Peniche Arturo Peniche | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Arturo Peniche dejó claro que desea estar con su esposa; sin embargo, también debe recuperarse a nivel personal. "Cuando dicen que 'estoy tratando de reconquistar', no; estoy reconquistando a Arturo. Estoy tratando de que Arturo se dé cuenta y sea responsable de los actos que tuvo durante todo un año, 2020 de pandemia, que algunos fueron errores, pues sí, soy causa y efecto", confesó. "Soy un ente simple terrenal, soy un hombre que tiene una profesión extraordinaria; pero soy un hombre ordinario, que tiene errores, defectos, cualidades, virtudes, Dios mío ¿por qué me las quieren quitar? A veces hasta a mi familia se le olvida de que soy un hombre común y corriente, que le duele cuando lo pellizcan".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Arturo Peniche revela que su esposa "también me lastimó"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.