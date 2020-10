¿Regresará Arturo Peniche con su esposa? ¡Entérate de lo que dijo! El protagonista de telenovelas como María Mercedes y Amor en silencio habló abiertamente sobre las posibilidades de volver con Gabriela Ortiz. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de haber revelado en una entrevista la separación de su esposa tras 38 años de matrimonio, Arturo Peniche habló abiertamente sobre las posibilidades de recuperar la relación con su esposa Gabriela Ortiz. El actor mexicano, protagonista de telenovelas memorables como Amor en silencio y María Mercedes, dijo que los dos necesitan tiempo para superar las obstáculos que se han interpuesto en su relación. Reiteró que además de amar a la madre de sus hijos, también siente un profundo agradecimiento por todos los años que vivieron juntos. Image zoom mezcalent.com “Ahorita lo que necesitamos es un poco de tiempo, un poco de distancia, necesitamos discernir qué es lo de alguna manera necesitamos y requerimos para nuestra vida futura, pero quiero que ustedes lo escuchen de mi boca, de mí… Amo a Gabriela y por eso me quito. No sé a dónde vaya a llegar esto”, dijo ante las cámaras del programa de televisión mexicano De primera mano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “No sé si esto se vaya a solucionar, no sé si sea una ruptura para siempre, pero prefiero lo escuchen de mí”, agregó. Sobre la razón de su separación, opinó que el tiempo y las ocupaciones a veces deterioran las relaciones. “Las necesidades van cambiando y a veces nos perdemos en el lado donde la pareja está ocupada en los suyo y se logra una distancia que genera un silencio muy respetuoso, pero que no deja de ser silencio”. Peniche dio la sorpresa el mes pasado al anunciar en una entrevista en el programa de televisión mexicano En casa de Mara que la pandemia no solo se había llevado a amigos cercanos y familiares, sino también a su matrimonio.

