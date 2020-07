Arturo Peniche de luto por el coronavirus: "He tenido 4 pérdidas este mes" El actor mexicano ha perdido en el último mes a cuatro familiares por complicaciones derivadas del virus SARS-CoV-2. "Mi alma está triste". Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La pandemia del coronavirus ha golpeado con fuerza al entorno familiar del actor mexicano Arturo Peniche. El galán de exitosas telenovelas como Victoria, En nombre del amor y A que no me dejas reveló en una reciente entrevista para Televisa Espectáculos que en el último mes ha perdido a varios integrantes de su familia por complicaciones derivadas del virus SARS-CoV-2, que ya se ha cobrado la vida de más de 120 mil personas solo en Estados Unidos. "Mi alma está triste, está dolida por las pérdidas que he tenido. He tenido cuatro pérdidas este mes y es muy fuerte, muy pesado, muy duro", dijo consternado Peniche. Image zoom Arturo Peniche Mezcalent El actor de 58 años, que regresó el año pasado a las pantallas de Telemundo como parte del elenco del thriller político Preso No. 1, dio a conocer que hace tan solo unos días murió uno de sus primos, mientras que otro se encuentra batallando actualmente contra la enfermedad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi primo Jorge Julio el miércoles murió a las seis de la mañana por el COVID-19, tengo otro primo Benjamín que está ahorita tratando de recuperarse del COVID-19, porque él se pudo atender prudentemente", informó la estrella mexicana de cine, teatro y televisión. El actor, que tiene más de 200 mil seguidores solo en Instagram, lamentó que haya mucha gente que no se esté tomando en serio la enfermedad y salga a la calle sin cubrebocas. "No seamos tontos, yo también salgo aquí donde estoy y nadie usa tapabocas, guantes, no me puedo pasar regañando a la gente porque tampoco tengo el derecho de estarme metiendo en su vida privada, pero es una realidad. Si yo me cuido los cuido, si ellos se cuidan me cuidan y aquí parece que no está pasando nada", señaló el padre de Brandon Peniche. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

