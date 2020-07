Arturo Peniche estalla contra quienes aseguran que es positivo al coronavirus El actor dio un golpe sobre la mesa y negó rotundamente padecer esta enfermedad que, en cambio, sí ha provocado decesos en su familia. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El coronavirus ha hecho mella en las vidas de muchos; por ejemplo, en la de Arturo Peniche. El primer actor ha perdido a cuatro familiares por culpa de esta terrible pandemia. Pero de ahí a que él lo tenga hay una gran diferencia. A través de un video aclaratorio en las redes sociales, el protagonista de Victoria negó rotundamente tener el virus SARS-CoV-2 tal y como había asegurado en televisión Fabián Lavalle. "Por favor, sea serio, ya que lo dice usted en televisión, sea serio para hacer sus investigaciones y si no tómate la molestia de llamarme y yo te contesto", dijo contundente, pero sin alterarse. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante tal mentira, Peniche, de 58 años, a quien vimos el año pasado en Telemundo como parte del elenco del thriller político Preso No. 1, no pudo ni quiso quedarse callado. Reconoció que la enfermedad tocó de lleno a su familia provocando decesos y dejándolos rotos, pero de ahí a que él lo haya contraído son dos cosas distintas. "Tengo familiares que sí están enfermos", explica. "¿He tenido decesos en mi familia por la COVID-19? Sí, pero yo no estoy contagiado", terminó de aclarar con gesto molesto. En una entrevista reciente con Televisa espectáculos pidió a todos que por favor fueran más conscientes de la gravedad de la situación e instó a que se siguieran las medidas de salud requeridas para evitar más contagios. "No seamos tontos, yo también salgo aquí donde estoy y nadie usa tapabocas, guantes, no me puedo pasar regañando a la gente porque tampoco tengo el derecho de estarme metiendo en su vida privada, pero es una realidad. Si yo me cuido los cuido, si ellos se cuidan me cuidan y aquí parece que no está pasando nada", advirtió el veterano actor. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Arturo Peniche estalla contra quienes aseguran que es positivo al coronavirus

