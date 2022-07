Arturo Peniche confirma que se divorcia Es definitivo, Arturo Peniche asegura que se divorcia tras 38 años de matrimonio con su esposa Gaby. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En septiembre de 2020, Arturo Peniche dio a conocer que se había separado de su esposa Gaby, tras 38 años de matrimonio y dos hijos en común. Las razones fueron, según argumentó el actor, un alejamiento y roces ocasionados durante la pandemia por COVID-19. Meses después, se pensó que la pareja se reconciliaría y el protagonista de la telenovela María Mercedes, parecía no estar dispuesto a un divorcio. Ahora, es un hecho que se llevará a cabo la disolución del matrimonio, aunque no hay una fecha exacta. "Estamos en buen camino, amo a mis hijos, amo a mis nietos y amo a la que fue madre de mis hijos, en este caso a Gaby, pero cada quien está haciendo su vida", mencionó Peniche al programa mexicano de televisión Hoy (Televisa). "Ella por su lado y yo por el mío, llevamos una sana relación, hasta ahorita es una relación de amistad y listo. Seguimos casados, yo creo que más adelantito vamos a enderezar ese asunto [nos divorciaremos]". El famoso está convencido que el término definitivo del matrimonio se llevará a cabo de la mejor manera porque ambos mantienen una excelente relación aunque vivan cada uno en diferente casa. "Espero que así sea [el divorcio], sí, fueron años de matrimonio el cual agradezco muchísimo y también yo di esos años de matrimonio", mencionó. Arturo Peniche Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a la posibilidad de volver a enamorarse, Arturo Peniche no está buscando un nuevo romance, pero no lo descarta y está convencido de que si llega será en el momento adecuado. "Pienso que el amor no se busca, el amor llega, pienso que puede llegar por cualquier lugar, no hay que buscarlo, él solito", concluyó.

