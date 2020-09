“Me di cuenta de que estorbo”: Arturo Peniche se separa tras treinta y ocho años de matrimonio El actor mexicano, protagonista de telenovelas memorables como Amor en silencio, confesó que a pesar de que sigue amando a su esposa Gabriela Ortiz y le “duele a madres”, ella ya no lo quiere. ¡Mira lo que dijo! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Arturo Peniche reveló que la pandemia del coronavirus no solo se llevó a amigos cercanos y familiares, sino también su matrimonio de treinta y ocho años. El artista y actor mexicano explicó que el tiempo que vivió alejado de su esposa Gabriela Ortiz y de Ciudad de México para no contagiarse generó un malestar en su pareja, a pesar de que –aseguró– siempre estuvo pendiente de los suyos desde la distancia. “Estuve al tanto de todos desde mi punto de vista como tengo que estar a través de un cristal y encapsulado yo también porque creo que también me tengo que cuidar, me gusta la vida y bueno pues ella —su esposa— cree que no hice nada y ya estoy fastidiado que no se me reconozca que soy un chingón en todo”, contó en una entrevista en el programa de televisión mexicano En casa de Mara. Peniche dijo que no ve a Ortiz desde hace más de un mes y que si bien le “duele a madres”, su pareja ya no lo quiere como antes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor, pocas palabras… ya siento que estorbo, que no funciono como hombre, no sirvo y tengo ganas de seguir funcionando como hombre y tengo ganas de seguir… la amo muchísimo, pero ya me di cuenta de que le estorbo…”, dijo de la madre de sus hijos Brandon y Khiabet. “La amo tanto que prefiero quitarme”. Señaló que en los últimos meses la pandemia se le llevó familiares y amigos, por lo que ha vivido momentos de estrés y ansiedad que le impedían dormir y lo llevaban a llorar en las noches. El actor mexicano, protagonista de telenovelas memorables como Amor en silencio, La indomable y María Mercedes, aclaró que no piensa divorciarse porque no quiere “fracasos” en su vida. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

