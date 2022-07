Arturo Peniche aclara las dudas sobre la situación de su matrimonio Tras parecer anunciar una separación, ahora Arturo Peniche hace una importante aclaración sobre el estado en que se encuentra su matrimonio con Gaby Ortiz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Arturo Peniche Arturo Peniche | Credit: Mezcalent Muchos han sido los dimes y diretes alrededor del matrimonio de Arturo Peniche y su esposa Gaby Ortiz luego de 39 años juntos. A pesar de que el actor dijo en un primer momento que habían puesto fin a su relación, lo cierto es que ahora ha echado para atrás, y aparentemente solo se están dando un tiempo. "No me estoy separando ni me estoy divorciando, ni nada, me estoy dando un break", dijo a la prensa, según Agencia México. "Ella también merecerse darse (un espacio) después de 40 años de casados, tenemos que retomar, tenemos que refrescarnos y decir todavía puedo", añadió. Días antes había dicho al programa matutino mexicano Hoy que "cada quien está haciendo su vida, Gaby está por su lado y yo por el mío" y señalar que "Gaby está por su lado y yo por el mío". Sus palabras fueron interpretadas como el anuncio de un divorcio, algo que el actor ahora ha desmentido con sus nuevas declaraciones. arturo peniche cocinando Credit: IG/Arturopenicheof Fue le propio actor quien en una ocasión declaró que la relación con su esposa entró en crisis en medio de la pandemia. "Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor, pocas palabras… ya siento que estorbo, que no funciono como hombre, no sirvo y tengo ganas de seguir funcionando como hombre y tengo ganas de seguir… la amo muchísimo, pero ya me di cuenta de que le estorbo…", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras estas declaraciones, aparecieron especulaciones acerca de que la separación tendría que ver con Sharis Cid, cuya hija Crystal está casada con Brandon Peniche, el primogénito de la pareja. No obstante, la actriz aclaró que nada tenía que ver en el asunto. "Me vienen a involucrar porque no saben qué decir. No porque soy guapa ¡no! Es por maldad", dijo. El pasado año Peniche volvió a decir que estaba retomando su relación con la madre de sus hijos. "39 años de casados, con dos hijos, tres nietos, que nos han dado la continuidad de estar, y la felicidad de ser, por qué no aprovecharlo y seguir adelante", declaró en el programa Venga la alegría.

