Arturo Carmona y Dania Méndez se reencuentran en La casa de los famosos ¡Los detalles! Todo sobre el esperado reencuentro de Arturo Carmona y Dania Méndez en La casa de los famosos (Telemundo). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Muchos esperaban ansiosos el reencuentro de Arturo Carmona y Dania Méndez en La casa de los famosos. Si bien al principio había una gran química y saltaron chispas entre el actor mexicana y la influencer, todo se enfrió. Carmona habló ilusionado hasta de posible boda con Dania Méndez, y ella dijo que quería "su espacio". Luego Dania viajó a Brasil a ser invitada especial del reality show Big Brother Brasil. Arturo Carmona se mostró algo celoso y decepcionado al ver a Dania muy cerca de uno de los concursantes brasileños, Antonio Carlos Jr., mejor conocido como 'Sapatito', quien es luchador de la UFC. La polémica creció cuando el luchador fue suspendido del reality show por robarle un beso a Dania y supuestamente aprovecharse cuando ella estaba pasada de tragos. "Sabemos que ciertas actitudes no pueden suceder ni siquiera en broma. Por lo tanto, nuestras más sinceras disculpas a Dania y a su familia por los acontecimientos", dice el comunicado de Big Brother Brasil. Carmona y Méndez ambos fueron eliminados del reality show y tuvieron un último encuentro ante las cámaras de La casa de los famosos. "En este momento podría decir que 'amistad'", dijo Dania cuando le pidieron los conductores que definiera su relación con Carmona en una sola palabra. "Sí, creo que es lo mejor", dijo el actor. "Lo mejor que obtuve de ti fue eso: una amistad, confianza, un cariño, y gran aprendizaje de muchas cosas". Ella le responde a Carmona: "yo también, eres un maestro para mí". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dania Mendez y Arturo Carmona Dania Mendez y Arturo Carmona | Credit: Victor Chavez/Getty Images; Mezcalent.com Ambos estuvieron al borde las lágrimas durante este emotivo reencuentro. Jimena Gallego, la conductora, celebró a Carmona por ser un "caballero" con Dania Méndez. "No sé ser de otra forma, y menos con alguien como ella", dijo el galán de telenovelas. "Eres una mujer guerrera, que ha luchado por lo que quiere y has salido adelante a base de trancazos", le dijo él a Méndez. Ella dice que siempre fue honesta con Arturo y no le dio esperanzas falsas de amor. "Yo he tratado de ser lo más transparente, siempre he tratado de ser sincera con él", dijo la influencer mexicana. "Sabes lo que te quiero, lo que te estimo, lo importante que fuiste ahí adentro para mí. En cuanto una relación, creo que no es el momento, pero el tiempo lo dirá".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Arturo Carmona y Dania Méndez se reencuentran en La casa de los famosos ¡Los detalles!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.