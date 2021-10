Arturo Carmona y Cruz Martínez, ex y esposo de Alicia Villarreal, juntos en proyecto profesional Una mancuerna laboral tira por la borda cualquier especulación de problemas entre Arturo Carmona y Cruz Martínez, ex y esposo de Alicia Villarreal ¿de qué se trata? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien el matrimonio entre Alicia Villarreal y Arturo Carmona terminó hace muchos años, la relación que mantienen es muy cordial y siempre están unidos en eventos que involucran a Melenie, la hija de ambos. Ese buen trato por parte del actor también se extiende a Cruz Martínez, actual esposo de la cantante. Por ello, no sorprende que ahora se hayan unido para desarrollar un proyecto profesional juntos. Así, regresarán a Kumbia Kings a los escenarios musicales y sin problemas legales de ningún tipo. "Le hago la propuesta [a Cruz Martínez] de trabajar juntos en este lugar, la Arena Monterey; posteriormente, para hacer la Arena Ciudad de México también y negociamos en una semana", explicó Carmona al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Sé que él es dueño de Kumbia Kings y que es dueños de muchos derechos de las canciones. Creo que él sabe, perfectamente, para no meterse en problemas, que es lo qué hay que hacer y que no". Por su parte, Martínez dejó claro que no suele reunirse con Carmona de manera habitual para convivir; sin embargo, llevan una relación fraternal y cercana por la hija del exfutbolista. Por lo tanto, este tipo de acuerdos no representó mayor complicación. Melanie Cardona quinceañera junto mamá alicia villarreal y arturo carmona Credit: Melanie Cardona/instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Siempre hemos tenido buena comunicación. Hay respeto, hay agradecimiento", dijo Martínez. "Siempre hay una conexión, que es Melenie; tengo toda mi vida con ella y ella, prácticamente, toda su vida conmigo. Lo que sucedió con todo esto [esta fusión profesional] fue algo muy natural". Respecto a la posibilidad de que Melenie, quien está iniciando una carrera como cantante, esté presente en los conciertos, Arturo Carmona prefirió no dar detalles, pero aseguró que ofrecerán un gran espectáculo. "No queremos decir mucho porque queremos sorprender a la gente", concluyó.

