Arturo Carmona revela si volverá a trabajar con su ex Aracely Arámbula El romance entre Aracely Arámbula y Arturo Carmona no le dejó buen sabor de boca al actor; ahora que existe la posibilidad que trabajen juntos ¿el exfutbolista estaría dispuesto? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es de conocimiento público que Aracely Arámbula y Arturo Carmona tuvieron un importante romance que la actriz negó durante mucho tiempo; el cual se dio cuando ambos compartían créditos en la obra Perfume de gardenia. Ahora, que se rumora que la madre de los hijos menores de Luis Miguel regresará a Televisa para protagonizar una telenovela, el actor se mostró renuente de trabajar nuevamente con la también cantante. "Ya veremos. No sé. Ya veremos", fue lo único que quiso decir a los medios de comunicación. Y si bien, el exfutbolista le dio sus mejores deseos a La Chule con un "¡Qué bueno, felicidades!" por su protagónico. Dejó claro que "ya no" le interesa hablar de Aracely Arámbula. Le deseo lo mejor siempre", mencionó. Tras lo ocurrido con Ángela Aguilar, cuya supuesta relación sentimental con Gussy Lau, quien es 15 años mayor que la cantante, quedó expuesta, el también conductor no quiso opinar qué sucedería si su hija Melenie tuviera un romance con un hombre de mayor edad. "No puedo pensar más adelante lo que pueda suceder. Mi hija ahorita tiene pareja; entonces, sería muy grosero que me ponga a opinar si se llegase a enamorar [de alguien mayor] cuando está enamorada ahorita", advirtió. "Por ahí dicen que en el amor no hay edades. Definitivamente, la opinión de un padre es la que vale más cuando estamos hablando de una hija que se enamora de alguien mucho más mayor", agregó. "Pero, uno sabe la educación y los principios que cada uno le da a sus hijos, más que uno mismo". Aracely y Arturo Carmona Credit: Mezcalent (x2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto al caso de la familia Aguilar, Arturo Carmona habló del cuidado que se debe tener con las redes sociales. "Lo principal es que [Ángela Aguilar] está incómoda. Obviamente, invadir la intimidad siempre es incómodo y muy molesto. Me imagino que tiene el apoyo de sus papás. Pero en este caso, esperemos que se aprenda para tener más cuidado en el tema de las fotos, de lo que único publica, comparte con una pareja. No sabemos si esa pareja va a estar para siempre en la vida de uno", concluyó.

