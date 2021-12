Arturo Carmona revela si hay conflicto con Aracely Arámbula tras hablar de su romance Hace unas semanas, Arturo Carmona dio detalles sobre la relación sentimental que mantuvo con Aracely Arámbula; lo cual, no fue del agrado de la actriz. ¿Esto ocasionó problemas entre ambos actores? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Arturo Carmona dio detalles sobre la relación sentimental que mantuvo con Aracely Arámbula; incluso, reveló cómo era su trato con, Miguel y Daniel, los hijos que la actriz tuvo con Luis Miguel. Estas declaraciones no fueron del agrado de la también cantante ¿siguen los conflictos entre ambos? El exfutbolista habla al respecto. "Quiero cerrar el tema, referente a eso lo dicho, dicho está. Creo que se dijeron las cosas en el momento, [Aracely Arámbula] también. Seguimos con ese cariño y ese respeto que nos tenemos", aclaró Carmona a los medios de comunicación. "Una muy bonita amistad de muchos años, que creo que va perdurar por mucho tiempo, con ella y su familia. Hay mucho cariño y mucho respeto. Siempre procurando tener esa armonía como compañeros y amigos". El también presentador aseguró que para él nunca fue un problema que la protagonista de la teleserie La dueña fuera madre de dos niños; por el contrario, quiso darles su apoyo. "No es con la única persona con la que he estado y tiene hijos, y yo los acepto. Ojo no es querer suplir la imagen paterna, para nada. En ese momento, obviamente, aceptas esa responsabilidad, pero no es querer suplir al papá porque a veces se puede malinterpretar. El papá va a ser de por vida; se los digo yo, que mi hija [Melenie] vive en un hogar donde hay una figura paterna", advirtió. Aracely y Arturo Carmona Credit: Mezcalent (x2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acerca de los rumores que señalan una separación de la madre de su hija, Alicia Villarreal, de su actual esposo Cruz Martínez, Arturo Carmona confesó si sabe algo al respecto. Melanie Cardona quinceañera junto mamá alicia villarreal y arturo carmona Credit: Melanie Cardona/instagram "No sé. La relación que tengo con Alicia [Villarreal] es [para hablar] temas de mi hija. Bueno, ha disminuido esa comunicación porque mi hija ya está grande y habló con ella directamente", aclaró. "Lo que hablo con su esposo [Cruz Martínez] es solamente de negocios, de trabajo. Todos saben que tenemos una sociedad donde próximamente vamos a tener un evento muy importante en Monterrey [México]. He escuchado rumores [de una separación] pero no me meto más allá".

