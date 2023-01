Arturo Carmona revela porqué no se casó con Jacky Bracamontes: "No soy quien para juzgar" Luego de tres años de relación sentimental, Arturo Carmona quería contraer matrimonio con Jacqueline Bracamontes; sin embargo, la actriz no aceptó y se revela la causa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Arturo Carmona se ha casado por única ocasión con Alicia Villarreal, de cuyo matrimonio nació su primogénita Melenie, el actor no ha dudado en llegar al altar nuevamente. De hecho, cuando mantuvo una relación sentimental con Jacqueline Bracamontes, que tuvo una duración de tres años, quiso contraer nupcias y la pareja estaba en los preparativos correspondientes; sin embargo, el exfutbolista revela que eso no fue posible porque la familia de la actriz es muy conservadora y no aceptaron que fuera divorciado y con una hija. "Jacky [Bracamontes] y yo traíamos un tema ya formal, de querer estar formalizando, andábamos ya con planes de boda y estábamos viendo casa en Guadalajara y todo", relató Carmona al programa estadounidense de televisión Hoy día (Telemundo). "Hay personas que dicen: 'Oye, yo quiero tener mis propios hijos', o simplemente 'no, yo no acepto una persona que viene ya con hijos', y es algo que se respeta. "No soy quien para juzgar ni criticar, y pues obviamente siempre va a estar mi hija primero". El intérprete de Pedro Villarreal en la nueva versión de la telenovela Los ricos también lloran confesó que fue muy dolorosa la separación porque había un profundo amor entre ambos, que surgió cuando trabajaron juntos en 2005 y surgió el flechazo. Por ello, prefirió concluir cualquier tipo de trato. Arturo Carmona y Jacqueline Bracamontes Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images / Manny Hernandez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "De repente nos encontrábamos y nos saludábamos con mucho cariño, pero nos afectaba porque queríamos estar juntos, hasta que decidimos cortar lazos totalmente", confesó. "Sí me pegó muchísimo porque estaba muy enamorado". Pese a las negativas experiencias que ha tenido a nivel sentimental, Arturo Carmona no descarta la idea de volver a enamorarse y casarse por segunda ocasión; así que asegura estar abierto a conocer a la mujer con la que pueda compartir el resto de su vida.

