Arturo Carmona reacciona así al enterarse que su ex Alicia Villareal no quiere que él actúe en su bioserie "Yo soy parte de la historia", dice Arturo Carmona al enterarse que su exesposa, Alicia Villareal, no quiere que él actúe en su bioserie. ¡Y manda este mensaje a su exnovia Aracely Arámbula! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Arturo Carmona se sorprendió al enterarse de que su exesposa Alicia Villareal no quiere que él actúe en su bioserie. "Yo creo que es raro ser actor uno mismo de tu misma persona, yo creo que no es lo ideal. Lo ideal es que exista otro actor que pueda interpretarte", dijo Carmona. "Soy parte de la historia, tenemos una hija. Estuve en los momentos más importantes profesionales de Alicia, los momentos cumbres", reconoció sobre su exesposa. Carmona dijo que no tiene problema en que usen su nombre en la serie. "La historia la va a contar ella, es la versión de ella", añadió sobre la ex vocalista de Grupo Límite. Carmona apoyó la bioserie de Alicia Villareal y dijo que quería que la hija de ambos, Melenie, fuera le protagonista. "Creo que sería lo ideal porque mi hija es igualita a su mamá. Están igual de hermosas las dos", comentó Carmona a los medios de comunicación. "Que mi hija interprete a su mami que ha vivido muchas cosas dentro de esta misma historia, creo que sería la indicada". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alicia Villarreal y Arturo Carmona Alicia Villarreal y Arturo Carmona | Credit: Mezcalent.com (2) Si bien han pasado años desde que terminó su noviazgo con Aracely Arámbula, siguen siendo amigos. Carmona dice que la llamó al enterarse de la muerte del padre de Aracely. "Mis condolencias de mi familia y de un servidor", dijo. "Como toda la gente que hemos formado parte de su familia, se tomó de la mejor manera, y espero que ese consuelo que Dios da llegue pronto porque es una pérdida difícil". Alicia Villareal Credit: (Omar Vega/Getty Images) El actor dijo que Aracely está haciendo un gran trabajo en la telenovela La madrastra y que la ha visto en pantalla. "La felicito", dijo sobre la actriz mexicana.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Arturo Carmona reacciona así al enterarse que su ex Alicia Villareal no quiere que él actúe en su bioserie

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.