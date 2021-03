Close

Arturo Carmona: "El dolor es mucho y no voy a dejar pasar esta situación" El actor mexicano compartió este martes un comunicado a través de sus redes sociales luego de enterarse de que su hija había sido abusada por un familiar. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir "Hoy decido liberarme de esta carga que he tenido por años". La hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal, Melenie Carmona, reveló este lunes a través de las redes sociales con motivo del Día Internacional de la Mujer que fue abusada en el pasado por un familiar. Un doloroso suceso que compartió por primera vez de manera pública y que conmocionó a todos, especialmente a su padre, quien no estaba enterado sobre lo ocurrido. Este martes, el actor de exitosas telenovelas como Mar de amor y Ringo compartió un comunicado de prensa en el que agradece los mensajes de apoyo y cariño recibidos tras la denuncia que hizo su primogénita y muestra su total respaldo a la joven. "Ante la triste y lamentable situación que está pasando mi hija Melenie Carmona Villarreal y por el tipo de abuso del que fue víctima hemos tomado la decisión de hacer por única ocasión este comunicado", comenzó escribiendo el intérprete de 44 años. "El dolor por el que está pasando mi hija y mi familia es tan grande que agradecemos enormemente todas las muestras de cariño y apoyo de miles de personas para con los hechos que denunció mi hija el día de ayer", continuó el galán de telenovelas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor, que tuvo una destacada participación el año pasado en el exitoso melodrama Te doy la vida, dio a conocer que "hemos decidido tomar las acciones legales pertinentes". "Mi hija tiene todo nuestro apoyo y respaldo", aseveró. "El dolor es mucho y no voy a dejar pasar esta situación", agregó.

