Arturo Carmona quiere boda con Dania Méndez y ella quiere "su espacio" Arturo Carmona expresó su amor por Dania Méndez en La casa de los famosos. El actor asegura que quiere boda y tener hijos con ella. ¿Y Dania lo rechaza? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En el pasado, Arturo Carmona ha conquistado los corazones de famosas como Alicia Villareal, Aracely Arámbula y Jacky Bracamontes. Recientemente, el actor mexicano fue flechado por otra bella mujer: la influencer Dania Méndez en La casa de los famosos. Si bien él le ha expresado su devoción dentro del reality show de Telemundo, al parecer ella no está tan segura de querer un compromiso serio con el galán de telenovelas. "Ya esta mujer me ganó, me ganó el corazón", dijo el histrión de 46 años. "La quiero proteger, la quiero apapachar. La quiero cuidar. Ojalá se deje". El actor dijo que quería ayudar a Dania a lograr sus sueños y tener "dos o tres hijos" con ella. Ella por su parte, confesó: "Necesito un poco más de mi espacio, de espacio, de estar sola, de pensar, de meditar muchas cosas". Carmona ha notado el comportamiento frío de su amada. "Ibamos muy bien, fluyendo muy bien y como que le dio miedo, no sé", dijo el actor de culebrones como Destilando amor, La tempestad y Duelo de pasiones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Arturo Carmona Credit: (Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images) Carmona ha confiado sus sentimientos a Raúl García, el nuevo integrante de La casa de los famosos 3, a quien le ha pedido ayuda para conquistar a Dania. "Yo soy Cupido", bromeó García. "La extraño mucho", dijo Carmona sobre Dania Méndez, ya que ambos estarán pasando algún tiempo separados dentro de la casa, como parte de las reglas del reality show. "La extraño horrores". Dania Mendez Credit: (Carlos Tischler / Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images) La influencer mexicana de 32 años ha conquistado a uno de los solteros más codiciados. ¡El tiempo dirá si Carmona es correspondido!

