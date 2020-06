Arturo Carmona, ¡harto de que le pregunten por Aracely Arámbula! El actor hizo un video molesto donde asegura que nunca dijo que iba a casarse con ella y confirmó que está muy cansado de que le pregunten siempre por lo mismo, así que ¡no volverá a hablar de la actriz! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Parece ser que el actor Arturo Carmona no está muy contento con el eco que tuvo una entrevista que otorgó recientemente al programa Ventaneando y que ha resucitado las habladurías en torno al romance que mantuvo con Araceli Arámbula, ya que por sus declaraciones le dieron el enfoque de que él pensaba casarse con ella. Image zoom Mezcalent (x2) El reportero del programa le preguntó si en algún momento se visualizó en una relación más seria y duradera y él contestó: "Cuando decido estar con alguien obviamente me visualizo más adelante y obviamente cuando estoy sentimentalmente con alguien pues obviamente… ya te respondí lo que querías saber", respondió nervioso. Después añadió: "No juego yo a pasar el rato nada más, por ahí dicen que si vas, ve con todo, si no ¿para qué vas? Y aunque te vuelvas a tropezar en la vida y si me vuelvo a caer siempre me entrego al cien por ciento". Image zoom Hildeliza Lozano Garduño/People en Español Pero al ver que aquellas declaraciones agarraron vuelo y todos hablan de la boda que no fue, el actor sintió la necesidad de expresar que nunca dijo eso: “Me atrevo a aclarar esto porque estoy un poco cansado de que se me hagan las mismas preguntas y que siempre me tengan que relacionar o preguntar referente a ciertos temas. En este caso se fueron sobre una persona y dijeron que yo me quise casar. Estoy cansado de que me estén involucrando, ya es pasado. Es un tema de hace más de nueve años. Estoy haciendo este comentario referente a Aracely”, dijo claramente. Image zoom Agencia México “Se le dio el enfoque hacia una persona que no era la intención. Lo que voy a decir y lo que fue es que, para mí, mis relaciones las que he tenidos siempre han sido de mucho valor y mucho respeto y de formalidad, y por ende, para mí el noviazgo ese el pre-matrimonio. Yo no hablé de nadie, obviamente mucha gente sabe quiénes son o quiénes fueron mis parejas”, pero aseguró que nunca se refirió específicamente a Aracely Arámbula, como circuló en los medios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor aseguró que no volverá a abrir la boca al respecto porque “si voy a salir o estoy saliendo con alguien es bastante incómodo para la persona con la que vaya a estar o para mí. Inclusive para ella, no sé si ella esté ahorita con pareja, esté saliendo con alguien, entonces es incómodo”, dijo como todo un caballero. “No tengas miedo a ser diferente, ten miedo a ser igual, que todos los demás. Encuéntrate contigo mismo, para poder reconstruirte todos los días”, escribió recientemente este galán.

