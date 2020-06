Arturo Carmona revela que su romance con Aracely Arámbula iba en serio El actor regiomontano habló como nunca del candente romance que mantuvo hace años con la ex de Luis Miguel: "Siempre me entrego al cien por ciento". Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Han pasado casi diez años desde que Aracely Arámbula y Arturo Carmona protagonizaran la obra Perfume de gardenia en México, encendiendo la chispa del amor y dando inicio a una fugaz relación que aunque duró poco al parecer dejó gratos recuerdos. Así quedó claro en una entrevista sin precedente en la cual el actor regiomontano habló claro y de frente sobre la relación con la chihuahuense y que al parecer iba en serio. "Cuando nos involucramos y vamos al 100 por ciento conoces a la familia, agarras un cariño a la familia, agarras mucho cariño a los hijos [de tu pareja], a mi hija", explicó el actor para explicar lo que ocurrió entre él y la Chule. Al parecer el actor llegó a convivir y hasta encariñarse con Miguel y Daniel, los hijos que tuvo la actriz con el cantante Luis Miguel, y lo mismo pasó con Melanie, la hija que Carmona procreó con su ex, la también cantante Alicia Villarreal. ¿En algún momento se visualizó en una relación más seria y duradera?, le preguntó el reportero del programa Ventaneando (Azteca TV) que realizó la entrevista. "Cuando decido estar con alguien obviamente me visualizo más adelante y obviamente cuando estoy sentimentalmente con alguien pues obviamente… ya te respondí lo que querías saber", respondió con una sonrisa un poquito nerviosa el actor que presumía una espesa barba de cuarentena. Más claro ni el agua: "No juego yo a pasar el rato nada más, por ahí dicen que si vas, ve con todo, si no ¿para qué vas?", añadió Carmona, "y aunque te vuelvas a tropezar en la vida y si me vuelvo a caer siempre me entrego al cien por ciento". El actor luce una espesa barba en estos días de cuarentena en México por la COVID-19. Mostrando su impactante físico en la telenovela Ringo, que tuvo muy buena acogida entre la audiencia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La entrevista aparece a meses de que Carmona y Arámbula dieran pie a un runrún de reconciliación luego de que se les viera juntos en enero pasado cuando él participaba en la exitosa telenovela Ringo, al lado de José Ron. Medios televisivos mostraron un video donde se ve al par cenando juntos. Lógicamente se le preguntó a la protagonista de La Doña (Telemundo) qué significaba esta cita y ella, sin más, apuntó: “Mi Arturo divino, somos muy amigos y cenamos con mi hermano y con otra amiga”, expresó ella a un medio de YouTube. “¿Ustedes creen que no existe la buena amistad con las relaciones lindas? Claro que existe y eso es lo más bonito, tener una buena relación", aseguró la ojiverde. "Yo siempre tengo buena relación con la gente que he vivido cosas bonitas, siempre”. Las palabras de Carmona no hacen más que corroborar lo dicho.

