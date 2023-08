Arturo Carmona opina sobre el noviazgo de Madison Anderson y Pepe Gámez Tras la confirmación del noviazgo de Madison Anderson y Pepe Gámez, su excompañero de La casa de los famosos, Arturo Carmona dio su opinión, ¡aquí todo lo que dijo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si alguien se regodea por su éxito, ese es Arturo Carmona. El actor mexicano presentó orgulloso Pedro Navajas en ciudad de México, obra de teatro que será un homenaje al fallecido artista Andrés García. "La viuda de Andrés ya está invitada al estreno", dijo el ex de la cantante Alicia Villarreal. "Ella estará también recibiendo este homenaje". Aprovechando la presencia de diversos medios de comunicación el histrión, aprovechó para dar su opinion sobre el romance de Madison Anderson y Pepe Gámez, quienes fueron sus compañeros en el show de telerrealidad, La casa de los famosos 3. Gamez, Madison y Carmona Credit: Mezcalent.com (3) "Me da muchísimo gusto", dijo. "[Es realidad lo] que tantos sospechábamos", y agregó. "Madison es una gran mujer y Pepe también. Comparto su felicidad". Madison Anderson Madison Anderson y Pepe Gámez | Credit: Instagram Madison Anderson SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La historia de Madison y Pepe inició como una bella amistad dentro del exitoso reality show. "Se convirtió sin darnos cuenta en un verdadero ejemplo de lo que es la amistad real. De esas que hoy día pocas veces se consigue. Cuando salí y vi los videos jamás imaginé que hubiera causado tanto impacto", confesaba en su día Madison Anderson al ser preguntada por el tema. Y, poco a poco, esa amistad se fue transformando en amor. Un amor que ambos comenzaron a vivir en un discreto segundo plano fuera de la casa más famosa de la televisión hispana.

