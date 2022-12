Arturo Carmona a por todas en La casa de los famosos 3: esta es su estrategia para ganar Arturo Carmona entrará soltero a La casa de los famosos. ¿Encontrará el amor en el reality show? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los televidentes podrán disfrutar en unas semanas de las aventuras de La casa de los famosos 3, que en esta ocasión contará con la presencia del actor Arturo Carmona. El galán ya tiene claro cuál será su estrategia para ganar la competición. "La estrategia para mí es ser uno mismo, donde la gente te conozca tal cual eres y cómo eres con las demás personas", aseguró Carmona al programa Hoy día (Telemundo) "Pero así como cambian las reglas, uno va cambiando su forma de ser. La estrategia puede cambiar cuando convives con los otros participantes, en donde todo puede cambiar", indicó. Arturo Carmona Arturo Carmona | Credit: Mezcalent Aunque todavía falta para que el actor esté por varios meses encerrado en una casa junto a los otros participantes del reality show de Telemundo, ya sabe qué es lo que no le gusta que pasara. "Me considero una persona muy noble, empática y paciente, pero a estos límites no sé todavía cuál va a ser mi debilidad, pero no me gusta la injusticia. Esto es lo divertido y lo interesante", sostuvo. Cuando le preguntaron al actor de telenovelas como Cuidado con el ángel, Mar de amor o Enamorándome de Ramón y Ringo si estaba en pareja, no dudó en responder con un rotundo "soltero". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así que, como mismo le sucedió a Niurka Marcos y a Juan Vidal, quién duda que el galán pueda salir de La casa... con alguna sorpresa amorosa que la vida le depare. Por eso también afirmó que no tiene problemas con deleitar a las participantes y consumidoras del programa con su rutina diaria de ejercicios. "Es parte de mi día, de mi vida, y si la casa me lo permite voy a estar ahí ejercitándome", indicó.

