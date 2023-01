Entre lágrimas se despidió Arturo Carmona de su hija al entrar a La casa de los famosos 3 Arturo Carmona compartió un hermoso momento con su hija minutos antes de que se abrieran las puertas de reality show donde estará, si todo le va bien, una buena temporada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien todas las entradas a La casa de los famosos tuvieron sus particularidades, la del actor Arturo Carmona resaltó por el tierno momento que compartió con su hija minutos antes de que se abrieran las puertas de reality show donde, si to le va bien, estará una larga temporada. Carmona llegó al escenario nada más y nada menos que de la mano de su hija Melenie Carmona Villarreal, de 23 años, con quien el actor protagonizó un momento inigualable de padre e hija. "Siempre me conmueve referirme a mi hija, despedirnos aunque sea por un momento", dijo Carmona entre lágrimas y muy emocionado. "Sabe que todo lo hago por ella, sabe que siempre lo que hago o dejo de hacer es pensando en mi hija y siempre quiero que esté orgulloso de su papá", añadió. Antes de que se despidieran, ambos se abrazaron y la joven le dejó su bendición para esta competencia donde deberá trabajar con uñas y dientes para resultar ser ganador. Arturo Carmona Arturo Carmona | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El día antes de ingresar a La casa..., Carmona agradeció por el apoyo recibido por parte de sus fans. "Estoy muy contento, agradecido con todos ustedes por este gran apoyo", dijo. "Voy a dar lo mejor de mí sin perder mi esencia, no voy a hacer nada que tente contra mis principios, mis valores". También se despidió de sus padres, sus hermanos y una vez más de su hija, con quien es innegable que mantiene una hermosa relación. "Eres mi motor, mi razón de ser, todo lo que hago es pensando en ti, todo lo que hago siempre es para que tu te sientas orgullosa".

