Arturo Carmona confiesa pensar en una boda con su última pareja sentimental

Desde hace algún tiempo, Arturo Carmona ha mantenido una relación sentimental con Sonia Treviño; sin embargo, están un poco distanciados a causa de sus compromisos profesionales; aunque ha pensado en la modelo como una opción para formar una familia.

“Estamos cada quien en sus cosas laborales, en sus cosas personales y no sé qué va a pasar el día de mañana”, explicó Carmona a los medios de comunicación. “[Sonia Treviño] es una persona que quiero muchísimo, que me dejó grandes cosas y que me hizo sentir otras que pensé, en su momento, que ya no existían. Pensé en cosas formales con ella; cosas que realmente trascendieran para toda una vida”.

Mezcalent

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Pese a la pausa por la que pareja atraviesa en estos momentos, el actor tiene confianza en continuar este romance, incluso, no pierde la esperanza de contraer nupcias con la también diseñadora de modas y ya le prepara una sorpresa.

“Espero que, sí es, ahí va a estar y vamos a estar juntos; si no, pues ya sabremos asimilarlo”, agregó. “Estaba en eso [la compra del anillo de compromiso], pero ya no digo nada porque ya se va a descubrir todo. Si tenía un plan, estábamos en eso; se vio truncado, pero ahí sigue el plan, no sé qué vaya a suceder”.

Para Arturo Carmona forma una familia es un asunto primordial en su vida y quiere hacerlo en breve, ya que quiere tener más hijos. Actualmente, es padre de Melanie, su primogénita, a quien procreó cuando estuvo casado con Alicia Villarreal.

“Mi sueño es tener una familia y esperemos que se dé, no sabemos cuándo. Esperemos que no sea muy allá porque quiero que me digan papá y no abuelito mis hijos”, concluyó.