Arturo Carmona revela si fue un "cucaracho" con Aracely Arámbula y habla de posible reencuentro con su ex Arturo Carmona recuerda su historia de amor con Aracely Arámbula y revela si fue un "cucaracho" con la actriz. ¿Habrá un reencuentro con su ex? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aracely Arambula Credit: Alexander Tamargo/Getty Images "Mamacitas, si yo salí del 'Rey cucaracho', ustedes pueden salir de cualquier muchacho", dijo Aracely Arámbula en un evento en México y muchos asumieron que se refería a Luis Miguel, el padre de sus hijos Daniel y Miguel. Ahora el actor Arturo Carmona, otro ex de La Chule, revela si fue un 'cucaracho' con la actriz mexicana. "Con nadie", dijo Carmona, asegurando que fue un caballero con Arámbula y con su exesposa Alicia Villareal, la madre de su hija Melenie. "Bueno, no sé por qué situación lo ha de haber dicho", dijo el actor a Venga la alegría sobre el comentario de 'Rey cucaracho' de Arámbula. "No sé si estuvo bien o mal, no sabemos qué fue lo que sintió, estaba sintiendo, ella para poderse referirse así", añadió. Arturo Carmona Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el 2010 Carmona y Arámbula iniciaron un romance tras conocerse en la obra de teatro Perfume de gardenias. El exconcursante de La casa de los famosos actuará nuevamente en la obra, que regresa a los escenarios en el 2024. Aracely Arámbula podría volver a actuar en esta puesta en escena con él, si acepta el papel protagónico. Aracely Arambula Credit: JC Olivera/Getty Images "Ustedes saben que Aracely tiene muy bien arraigado el personaje de Gardenia. Ojalá (acepte), nos encantaría que regresara", dijo Carmona a Multimedios. "Ella es una profesional que tiene mucho trabajo y esperemos que se empaten sus agendas. Nos encantaría que ella fuera", añadió sobre su famosa ex.

