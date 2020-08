Arturo Carmona apoya bioserie de su ex Alicia Villarreal y quiere como protagonista ¡a la hija de ambos! Arturo Carmona considera que llevar a la pantalla la vida de su ex Alicia Villarreal es una gran idea porque representa un homenaje en vida para la cantante. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las bioseries sobre figuras del espectáculo se han convertido en una opción de entretenimiento muy rentable; por ello, se han podido apreciar en televisión las historias de cantantes, actores y hasta deportistas. Ahora, Arturo Carmona asegura que le gustaría ver la vida de su exesposa Alicia Villarreal en la pantalla chica. Incluso, propuso a la actriz que sería la más adecuada para encarnar a la cantante, se trata de Melenie, la hija de ambos. “Creo que sería lo ideal porque mi hija [Melenie] es igualita a su mamá. Están igual de hermosas las dos”, comentó Carmona a los medios de comunicación. “Que mi hija interprete a su mami que ha vivido muchas cosas dentro de esta misma historia, creo que sería la indicada”. RELACIONADO: ¡Alicia Villarreal ya tiene a la actriz que la interpretará en su serie biográfica! Image zoom Mezcalent El actor asegura estar en la mejor disposición de contar su parte de historia y narrar sus experiencias; además, se presume tranquilo sobre lo que pueda mencionarse en la trama acerca de él. “Vamos a ver, primero, quién va a ser el escritor para poder contar, obviamente, mi historia y si se requiere de que lo pueda hablar, y yo encantado de la vida de poder participar”, agregó. “No tengo nada que deber y nada que esconder; si así fuese, obviamente me preocuparía, pero no es el caso. Creo que cuando alguien cuenta la historia de una situación, sobre todo cuando es una bioserie, siempre se debe apegar a la realidad y si nos vamos a apegar a la realidad no tiene porqué preocuparme”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Arturo Carmona no tiene en mente quién podría encarnarlo en esta serie biográfica, pero considera que lo analizará cuando llegue el momento. “¿Quién me gustaría [que me interpretara]? No sé. [Voy a] estudiar a ver quién podría. Sobre todo que esté más apegado a la realidad”, mencionó. “No hemos hablado del tema”.

