Muere el actor y cantante español Arturo Arribas en un incendio en su casa El protagonista de series como Hospital central era encontrado por los bomberos con una parada cardiorrespiratoria producida tras la inhalación de humo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es una de las caras familiares de la televisión en España gracias a trabajos como Al salir de clase, Hospital central o Motivos personales. Arturo Arribas, de 56 años, fallecía víctima de un incendio en su apartamento, en el que vivía con sus perros y varios pájaros. Los bomberos atendían a la llamada y se presentaron de inmediato en la casa del también músico, un edificio de varios pisos del que salía mucho humo. Tras recorrer las diferentes plantas llegaron a la conclusión de que el fuego venía del apartamento donde vivía Arturo. Aunque el foco no era de grandes dimensiones sí se generó un humo muy dañino y tóxico producido por la quemadura de los cables y plásticos. Fue en este inmueble donde encontraron al artista tendido en el suelo y con una parada cardiorrespiratoria. Arturo Arribas Arturo Arribas | Credit: IG/Arturo Arribas Aunque los paramédicos y sanitarios estuvieron tratando de hacerle reaccionar durante casi media hora, fue imposible. El fallecimiento de Arturo fue confirmado en el lugar de los hechos. Los bomberos tuvieron que rescatar a varios vecinos y también animales que finalmente salieron ilesos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue con la llegada del juez y el levantamiento del cadáver que se pudo confirmar que la víctima era el intérprete español, también cara conocida de películas como Acción Mutante de Álex de la Iglesia o Múnich, de Steven Spielberg, entre otras. Las autoridades pertinentes estudian las causas exactas y el verdadero detonante que llevó al incendio con fatales consecuencias. Compañeros y colegas del mundo del arte y la música, además de representantes de los teatro más significativos de Madrid como El Español o El Matadero, han dado el pésame a familiares y amigos. Que en Paz Descanse.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere el actor y cantante español Arturo Arribas en un incendio en su casa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.