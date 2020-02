Los artistas latinos que han brillado en el Super Bowl By Andrés Rubiano ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Kevin Winter/Getty Images No hay duda de que la edición 2020 del esperado Super Bowl fue una celebración del talento latino con la presentación en el Halftime Show de Jennifer López y Shakira, quienes también estuvieron en el escenario acompañadas de otras dos megaestrellas de la música: J Balvin y Bad Bunny. Pero no solo estos cuatro artistas de raíces hispanas han brillado en el entretiempo del gran juego, otros nombres de la talla de Bruno Mars, Christina Aguilera y Enrique Iglesias también han dejado una marca en la historia del Super Bowl. JLo y Shakira Desde luego, iniciamos este listado con las dos divas latinas, ya que su presentación se ha convertido en una de las más vistas de los últimos años. Una descarga multicultural de energía, baile y buena música fue la combinación perfecta para que las dos estrellas pusieran a bailar a los más de 60,000 aficionados que llegaron a ver el Super Bowl LIV en vivo en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami. Con un repertorio de lujo, las dos cantantes dejaron en alto el nombre de las mujeres latinas en un show para la historia, pero ellas no han sido las únicas superestrellas que han brillado en el esperado Halftime Show del Super Bowl. Bruno Mars En el 2014, el cantante hizo su debut en el escenario de un Super Bowl. En aquella ocasión, Bruno Mars compartió tarima con una de las bandas más icónicas del rock: Los Red Hot Chili Peppers. En esa ocasión, el gran juego se realizó en el reconocido Metlife Stadium, la casa de los Jets y los Giants de Nueva York. En el 2016, el cantante de raíces puertorriqueñas repitió honores, siendo una de las estrellas que acompañó a Coldplay y a Beyoncé durante su presentación en el Super Bowl L. En aquel año, el gran juego tuvo lugar en el Levi's Stadium de la ciudad de Santa Clara, California. Christina Aguilera y Enrique Iglesias A finales de los 90 e inicios de este milenio, Christina Aguilera y Enrique Iglesias eran sin duda alguna dos de los artistas latinos más cotizados en la industria del entretenimiento. Los dos compartieron escenario en la edición del año 2000 del Super Bowl con Phil Collins y Toni Braxton, otros dos grandes la música que también hicieron parte del Halftime Show en esa ocasión. Gloria Estefan La primera vez que Gloria Estefan pisó el escenario de un Halftime Show del Super Bowl fue en 1992. Siete años después, en 1999, la reina de la música latina regresaría nuevamente al gran juego junto al legendario Stevie Wonder. Taboo La edición 2011 del Super Bowl tuvo un protagonista de sangre mexicana. El cantante Taboo, rapero e integrante de la afamada agrupación The Black Eyed Peas, fue una de las estrellas que brilló en el escenario del gran juego. El cantante Usher y Slash, guitarrista de Guns N' Roses, también compartieron escenario con el cuarteto liderado por Will.i.am. Gustavo Dudamel El querido violinista venezolano y director de Orquesta Filarmónica de Los Ángeles dijo presente en el Halftime Show del 2016. El reconocido músico estuvo en el escenario junto a Coldplay, Beyoncé, Bruno Mars, Mark Ronson. Para muchos aficionados del fútbol americano, esta continúa siendo una de las mejores presentaciones en un entretiempo del Super Bowl. Arturo Sandoval En 1995, el icónico trompetista cubano saltó al escenario del Super Bowl. En ese entonces, el ganador de 10 premios Grammy hizo parte de un Halftime Show que además incluyó nombres como Patti Labelle, Teddy Pendergrass y Tony Bennett. Un dato curioso de aquella presentación fue que estuvo inspirada en la saga de películas Indiana Jones. Miami Sound Machine La banda creada por Emilio Estefan y que por algunos años tuvo a Gloria Estefan como cantante, también hizo parte del recordado Halftime Show de 1995 que se realizó en el Joe Robbie Stadium de la ciudad de Miami.

