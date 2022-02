10 íconos afrolatinos que han conquistado al mundo Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ozuna Credit: Getty Images Celebramos a luminarias como Celia Cruz, Zoë Saldaña, Ozuna y Bruno Mars que han portado con orgullo el estandarte de sus raíces afrolatinas. Empezar galería Ozuna Ozuna Credit: Getty Images El Negrito de los Ojos Claros ha conquistado al mundo con su carisma, energía y sex appeal que conjugan sus raíces puertorriqueñas y dominicanas. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Celia Cruz Celia Cruz Credit: Getty Images La Guarachera del Mundo dejó una huella imborrable por donde pasó: desde Cuba y México hasta Miami el mundo nunca ha dejado de bailar al ritmo de su salsa, danzón ¡y azúcar! 2 de 10 Ver Todo Mariah Carey Mariah Carey Credit: Getty Images La cantante nacida en Long Island, NY, es una de las estrellas pop más exitosas de toda la historia y su voz de soprano alto le ha dado la vuelta al mundo, herencia que sin duda le ha llegado de su padre de origen venezolano y raíces africanas. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Cardi B Cardi B Credit: Getty Images La rapera nacida en el Bronx está orgullosa de sus orígenes que le vienen de República Dominicana, por parte de su padre, y de Trinidad y Tobago, por parte maternal. 4 de 10 Ver Todo Bruno Mars Bruno Mars Credit: Getty Images El multipremiado cantante —cuyo nombre de pila es Peter Gene Hernández—es verdaderamente una conjugación de razas e influencias culturales: nació Hawái y su padre es boricua mientras que su mamá es de ascendencia judía, ¡wow! 5 de 10 Ver Todo Amara La Negra Amara la negra Credit: Getty Images "No todas las latinas lucen como JLO o Sofía Vergara", ha exclamado la bella cantante de sangre dominicana quien hizo sus pinitos frente al público en el desaparecido programa Sábado gigante. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Zoë Saldaña Zoe Saldaña Credit: Getty Images La estrella de Avatar y de múltiples éxitos taquilleros del universo Marvel ha conquistado al mundo con su talento y belleza. Sus raíces provienen de República Dominicana y Puerto Rico. 7 de 10 Ver Todo Gina Torres Gina Torres Credit: Getty Images La estrella de exitosas series como Suits —donde alternó con Meghan Markle, Duquesa de Sussex— y 911: Lone Star ha conquistado a Hollywood con su talento y belleza. En 2019 realizó por primera vez un viaje inolvidable s la tierra de sus ancestros: Cuba. 8 de 10 Ver Todo Sunny Hostin Sunny Hostin Credit: Getty Images La abogada, periodista y autora de I Am These Truths A Memoir of Identity, Justice, and Living between Worlds (Harper One) y conductora de The View nació en el Bronx y pasó muchos veranos con su familia en Puerto Rico. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Miguel Miguel Credit: Getty Images Aunque el intérprete de "Sky Walker" y laureado artista del género R&B —cuyo nombre real es Miguel Jontel Pimentel— no creció teniendo demasiado contacto con su padre, en 2018 reanudó sus lazos con su cultura mexicana al visitar a su familia paterna en Zamora, Michoacán. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

