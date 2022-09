Artista de Marvel critica el físico de Tenoch Huerta como Namor en Black Panther 2 El ilustrador que juzgó el físico del actor Tenoch Huerta como Namor en Black Panther 2 fue duramente criticado y tachado de racista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tenoch Huerta Tenoch Huerta | Credit: Mezcalent Tenoch Huerta formará parte del Universo Marvel, ya que el actor mexicano será el encargado de dar vida a Namor en la película Black Panther: Wakanda forever que se estrenará el próximo mes de noviembre. Su participación está siendo muy polémica con los seguidores de este tipo de películas puesto que a pesar de suponer una apertura y visibilidad a talentos de distintos orígenes en el cine, algunos puristas de los cómics no han visto con buenos ojos que se adaptara el personaje para darle un perfil latinoamericano. Incluso uno de los ilustradores de Marvel que dibujó al personaje en el cómic ha realizado un comentario muy poco apropiado con respecto al físico de Tenoch y su elección para el papel. Tenoch Huerta Tenoch Huerta | Credit: Cortesía Marvel "Puedes notar que alguien echó a perder las cosas cuando el personaje de una película se ve en peor forma que el artista de 60 años que lo dibujó", escribió el artista junto a las fotografías en las que tanto él como Tenoch (caracterizado) aparecen de espaldas a la cámara. Inmediatamente, los seguidores del mexicano reaccionaron y defendieron al actor por las críticas a su cuerpo: "El 'body-shaming' nunca está bien. Además, Tenoch es precioso", "¡Dejen de hacer 'body-shaming' a actores! Especialmente aquellos que toman roles de superhéroes. Tenoch Huerta es perfecto para Namor en todos los aspectos" o "Mira, todavía no me gusta Tenoch Huerta como Namor, pero esto aquí es literalmente hacer 'body-shaming' a un actor. En serio wtf", son algunas de las críticas que el artista recibió. Por otro lado, muchos usuarios de Instagram consideraron que sis críticas a Huerta eran también racistas: "Esto definitivamente tiene una motivación racial porque, ¿hola? Su cuerpo es hermoso y encaja totalmente con Namor...". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mike Deodato Jr. ha sido durante más de 25 años ilustrador de múltiples cómics como 'Avengers', 'Incredible Hulk', 'Amazing Spider-Man', entre otros. Su experiencia ilustrando superhéroes también le ha permitido estar detrás de los trazos de Namor, el personaje de Tenoch Huerta en el MCU, en varias publicaciones. Ante tanto revuelo causado por su broma, Deodato ha querido pedir perdón y aclarar su publicación: "Recientemente hice una broma sobre la apariencia de un personaje de cómic llevado a la pantalla que se salió de control a causa de los haters de internet. Así que déjenme aclarar: Me estaba burlando del personaje del cómic, no del actor. Pudo haber sido un CGI (gráfico generado por computadora), una marioneta o un robot, yo estaba señalando a un personaje ficticio de una película no a la persona de la vida real. No fue mi intención herir los sentimientos de nadie, especialmente los del actor en cuestión, quien, estoy seguro, hará un gran trabajo con el personaje", aseguró el ilustrador. A la fecha Tenoch Huerta ha participado a más de 55 películas que la incluyen trabajos en Hollywood como Escobar: Paradise lost, Spectre, Bel Canto y The forever purgue. También ha formado parte de una decena de series de televisión como Capadocia, Mozart un the Jungle, Hasta que te conocí y Narcos: México, entre otras.

