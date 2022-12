Arrestan a un sospechoso en el misterioso asesinato de cuatro estudiantes en Idaho La policía tienen bajo custodia a un hombre de 28 años en conexión con la muerte de cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho hace alrededor de un mes, un caso que ha llevado de cabeza a las autoridades. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A poco más de un mes del asesinato de los estudiantes Ethan Chapin, Xana Kernodle, Madison Mogen y Kaylee Goncalves, las autoridades de Idaho aseguran tener bajo su custodia a uno de los responsables del crimen que ha llevado de cabeza a las autoridades. La policía del estado confirmó que Bryan Christopher Kohberger, de 28 años, fue arrestado en Pennsylvania en conexión con las muertes de los jóvenes de 20 y 21 años, y está en proceso de extradición al estado de Idaho, donde se lleva a cabo la investigación criminal por asesinato en primer grado, reportó People. Tras las muertes, la policía anunció que estaba en busca de un auto blanco Hyundai Elantra, que fue visto cerca del hogar donde se llevaron a cabo los asesinatos. De acuerdo al jefe de policía James Fry, el carro fue encontrado en la localidad donde se hospedaba el sospechoso en el condado de Monroe en Pennsylvania. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Idaho murder victims Ethan Chapin, Madison Mogen, Kaylee Goncalves and Xana Kernodle. Ethan Chapin, Madison Mogen, Kaylee Goncalves y Xana Kernodle | Credit: Facebook El pasado 13 de noviembre, las autoridades respondieron a una llamada de emergencia que reportó a una persona inconsciente en la residencia donde fueron encontrados los estudiantes. Al llegar al lugar, encontraron los cuerpos sin vida de las víctimas. Los cuatro amigos eran estudiantes de la Universidad de Idaho que compartían la vivienda, con excepción de Chapin, quien residía en otra localidad, pero se encontraba en la casa acompañando a su novia, Kernodle. El médico forense confirmó que las cuatro víctimas fueron apuñaladas y determinó que las muertes fueron un homicidio. El cuchillo que aparentemente se utilizó en el incidente no fue encontrado en el lugar de los hechos. Tampoco quedaban claros los motivos del crimen y la policía parecía por semanas no hacer progreso en el caso, lo que les generó críticas. Dos residentes de la vivienda que dormían cuando se cometieron los asesinatos dijeron que no se enteraron de nada y la policía acabó descartándolos como sospechosos. Bryan Kohberger Bryan Kohberger | Credit: Monroe County Correctional Facility/Handout via REUTERS/The Grosby Group Los estudiantes eran miembros de hermandades universitarias. El supuesto asesino estudiaba su doctorado en Justicia Criminal y Criminología, en la Universidad del Estado de Washington, según el portal de la escuela.

