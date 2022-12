Arrestan a presuntos implicados en la muerte del rapero Takeoff El rapero Kirshnik Khari Ball, integrante del grupo liderado por el esposo de Cardi B, fue asesinado a principios de noviembre en Houston. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las autoridades de Houston, TX, confirmaron el arresto de dos personas supuestamente involucradas en el asesinato del rapero Kirshnik Khari Ball, mejor conocido como Takeoff. La policía dio a conocer la detención de Patrick Clark, de 33 años, y Cameron Joshua, por su presunto papel en el asesinato ocurrido el pasado 1 de noviembre. Clark fue arrestado bajo cargos de asesinato, mientras que Joshua enfrentará la justicia por un delito grave de posesión de un arma de fuego. "Pudimos deducir que Patrick Clark fue quien apretó el gatillo en el caso, y es por eso que enfrenta cargos de asesinato", informó el sargento Michael Burrow, durante una conferencia de prensa este viernes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Takeoff Global Citizen Live, Los Angeles Taekoff | Credit: Photo by Rich Fury/Getty Images for Global Citizen Los arrestos se dan a un mes de la agresión a Takeoff y Quavo, de 31 años, en un popular centro de boliche de la ciudad. Los músicos, miembros del grupo Migos, liderado por el rapero Offset, esposo de Cardi B, se encontraban disfrutando de una fiesta privada, cuando les dispararon. Takeoff, de 28 años, y primo de Offset, murió en el lugar de los hechos, mientras que Quavo logró sobrevivir. De acuerdo al agente, la balacera se suscitó cerca de la entrada del lugar, tras un juego de dados. "Puedo decir que Takeoff no estaba involucrado en el juego de dados, no estaba involucrado en la discusión que sucedió afuera. No estaba armado, era un inocente espectador", aseguró el sargento, según NBC News. El jefe de la policía Troy Finner confirmó que no existe evidencia que implique a la víctima en el altercado. "Definitivamente [estaba] en el lugar equivocado a la hora equivocada, no hay evidencia alguna que dicte lo contrario", expresó. "Hablé con la mamá de Takeoff esta mañana. Perdimos a un buen hombre, y no tuve el placer de conocerlo, pero todos, cientos de personas con las que hablé, dijeron que era un gran individuo". El rapero era el miembro más joven del grupo musical, que este jueves regresó a los escenarios.

