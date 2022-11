Arrestan a los padres de un niño que apareció muerto en la lavadora de su casa Los padres de Troy Koehler, el niño de 7 años que fue encontrado en una lavadora en su casa en Texas, fueron arrestados y acusados de asesinato. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Troy Khoeler Troy Khoeler | Credit: Twitter Los padres de Troy Koehler, el niño de 7 años que fue encontrado sin vida hace cuatro meses en la lavadora en su casa en una localidad de Texas, fueron arrestados y acusados de asesinato por la muerte del menor. Ed González, alguacil del condado de Harris, anunció en Twitter que luego de una "investigación exhaustiva", Jermaine Thomas, de 42 años, y Tiffany Thomas, de 35, están detenidos y acusados ​​de homicidio capital. También se presentó un cargo adicional de lesiones a un niño por omisión contra Tiffany. El pasado mes de julio, sobre las 5:20 am hora local, los padres del niño lo reportaron como desaparecido, según dijo el teniente Robert Minchew de la Unidad de Homicidios de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris en una conferencia de prensa. Cuando los agentes llegaron a la casa, "hicieron una breve entrevista para el informe de persona desaparecida" con los padres. "Las cosas que observaron los llevaron a registrar la casa a fondo en ese momento. Encontraron a un niño de 7 años fallecido en la lavadora, en el garaje", comunicó el teniente. Según sus declaraciones, no estaba claro si el niño se metió en la lavadora por su cuenta. "Obviamente es una situación traumática para la familia y cualquiera involucrado. Simplemente es más propicio alejarlos de la casa", dijo en ese momento, en que los padres no habían sido arrestados. Jermaine Thomas y Tiffany Thomas Jermaine Thomas y Tiffany Thomas | Credit: Harris County Sheriff's Office SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jermaine y Tiffany, quienes adoptaron a Troy en 2019, se encuentran en la cárcel del condado de Harris. De acuerdo con González, el Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris realizó una autopsia que reveló que Troy "sufrió lesiones nuevas y anteriores". Aunque las autoridades determinaron que su muerte fue un homicidio, aún se desconoce la causa precisa de la muerte del niño.

