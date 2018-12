Arrestan a una mujer en el tren Nueva York por agresión y comentarios racistas contra una mujer asiática

Una mujer de Brooklyn está bajo arresto después desatar una disputa racista y violenta a bordo de un tren de Nueva York.

El incidente ocurrió el martes alrededor de las 8:30 a.m. en un subterraneo que viajaba en dirección Norte. La provocadora del altercado, Anna Lushchinskaya, de 40 años, enfrenta cargos de agresión luego de que blasfemara a una mujer asiática de 24 años y la golpeara con una sombrilla y la manija de sus llaves.

Los videos en las redes sociales del incidente muestran lo que Lushchinskaya aparentemente está haciendo. Los insultos racistas, las patadas y los golpes que lanzaba contra la víctima se ven claramente en las imágenes. Varios pasajeros trataron de intervenir y hacer que la mujer se calmara, pero no lograron evitar que ella siguiera agrediendo.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

La víctima sufrió lesiones en la cara y un buen samaritano que intervino también sufrió arañazos.

“Tengo suerte de que ella no tuviera nada como armas, como un cuchillo, una pistola, porque podría haber empeorado mucho”, dijo la víctima, que desea permanecer en el anonimato, a ABC News. “Tengo suerte de que haya personas en el tren que me estaban ayudando, especialmente el primer hombre asiático que se paró frente a mí de inmediato porque no estaba grabando. Simplemente se paró frente a mí para ayudarme, porque sé que otras personas estaban grabando, pero las grabaciones no hicieron nada hasta más tarde”.

Facebook

La disputa comenzó después de que la agresora chocó con la víctima, dijo la policía.

Lushchinskaya fue detenida inmediatamente y puesta bajo rejas en la calle 36.

Lushchinskaya ya tenía antecedentes. Una denuncia penal de junio muestra que fue acusada en junio en relación con otra pelea en el tren. Según la denuncia, Lushchinskaya supuestamente roció con pimienta a un hombre en el tren en la misma estación.