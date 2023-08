Arrestan a un exintegrante del grupo Aventura Max Santos, quien era el bajista del icónico grupo Aventura, fue arrestado luego de que la policía recibiera una denuncia de violencia en un apartamento de El Bronx. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Max Santos Credit: Photo by John Parra/Getty Images Max Santos, el bajista y exintegrante del icónico grupo de bachata Aventura, fue arrestado este miércoles por la mañana tras supuestamente agredir a su novia. Según el New York Post, la policía llegó a su apartamento en el barrio neoyorquino de El Bronx luego de recibir una denuncia de violencia doméstica. Fuentes aseguraron al diario que Santos, conocido en el mundo artístico como Max Agendé, llegó al lugar alrededor de las 8:00 a.m. y alegadamente estaba en estado de ebriedad cuando golpeó a su pareja en presencia de un niño. La policía dijo que el artista y productor de 41 años está acusado de agresión, conducta criminal y de poner en peligro el bienestar de un menor de edad. Sobre el estado de la víctima, se reportó que sufrió heridas en el ojo izquierdo y hematomas en la espalda y las piernas, pero se negó a recibir asistencia médica. Cabe resaltar que luego de su salida de la banda, Santos se enfocó en hacer su propia carrera como solista y recientemente lanzó el video musical de su canción "Contigo". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Un día previo a este incidente, la estrella de la bachata compartió un video en su cuenta de Instagram en el que se mostraba rezando, en lo que parecía ser una hora santa dentro de un apartamento. No es la primera vez que el artista tiene problemas con la justicia. Una jueza dictó una orden de arresto en 2009 bajo el cargo de lesiones, luego de que el músico hirió a una admiradora al arrojar un micrófono al público durante un concierto en Puerto Rico, reportó El Nuevo Día.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Arrestan a un exintegrante del grupo Aventura

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.