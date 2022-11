Arrestan a la influencer Nikita Dragun en un hotel de Miami Beach La joven influencer Nikita Draguns se enfrentó a la policía en un hotel de Miami Beach, FL, en el que se hospedaba. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La influencer Nikita Dragun fue arrestada en Miami Beach, FL, tras un enfrentamiento con la policía en un hotel. La joven fue arrestada en el hotel The Goodtime Hotel, en el que se estaba hospedando, luego de que la policía recibiera una denuncia de mal comportamiento por parte de Dragun, reportó People. Cuando llegó la policía, Dragun le aventó agua a un agente. De acuerdo al reporte oficial, la policía de Miami Beach recibieron una llamada sobre una huésped que estaba causando disturbios, según el canal local WPLG. Al llegar al lugar de los hechos, el equipo de seguridad del hotel informó al oficial que la joven, cuyo nombre de pila es Nikita Nguyen, había estado causando alboroto por un buen rato y que caminaba alrededor de la piscina sin ropa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nikita Dragun Nikita Dragun | Credit: MIAMI-DADE POLICE DEPARTMENT El personal del hotel la acusó de lanzarle agua a uno de los empleados, luego de que se dirigió a ella debido a su comportamiento, dice el reporte. Los agentes anotaron que se podía escuchar hasta en el pasillo música que provenía del cuarto de Nikita. El reporte detalla que los guardias de seguridad, frente a la policía, advirtieron a la estrella de las redes sociales que estaba en riesgo de ser expulsada de la propiedad. Fue entonces cuando Nikita enfureció y les azotó la puerta en la cara, antes de abrirla de nuevo y preguntar si querían más, según NBC News. Nikita Dragun YouTube Shopping Presents Beauty Festival 2022 Credit: Photo by Stefanie Keenan/Getty Images for YouTube Beauty Luego lanzó una botella de agua abierta en contra de la policía y el personal del hotel, golpeando a ambos y causando que el agua se les derramara encima. Nikita fue arrestada y trasladada a la cárcel. La influencer enfrenta cargos de violencia y agresión en contra de un agente, así como cargos por conducta desordenada. La joven se dio a conocer por su participación en distintos programas de telerrealidad, pero alcanzó la fama por sus pláticas y exposición sobre sus vivencias como una mujer transgénero.

