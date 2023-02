Arrestan al ex de Livia Brito con armas, drogas y una fortuna de dinero en efectivo Arrestan a exnovio de la actriz Livia Brito. Las autoridades sospechan que Said Pichardo es parte de un grupo criminal dedicado al secuestro, homicidio y extorsión. Esto fue lo que la policía encontró en su casa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mientras Livia Brito vive feliz junto a su actual pareja Mariano Martínez, con quien se comprometió en Venecia en noviembre del 2022, su ex Said Pichardo tiene problemas con la justicia. Pichardo, quien es cantante y actor, fue arrestado en un vecindario de la Ciudad de México tras ser acusado de organizar fiestas donde algunos de los invitados estaban armados, reporta Telemundo. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló: "Otro de los operativos realizados derivó del seguimiento y atención inmediata a diversas denuncias ciudadanas, respecto a un sujeto que realizaba fiestas a altas horas de la noche en un inmueble de la colonia Jardines del Pedregal. Los vecinos reportaron que se veían personas armadas, así como comportamientos extraños tanto al interior, como al exterior del lugar, quienes amedrentaban a vecinos y gente que transitaba por la zona". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Livia Brito Livia Brito | Credit: BRIDGET BENNETT/AFP via Getty Images Según las autoridades, en la casa de Pichardo encontraron armas, drogas y más de medio millón de dólares en efectivo. Se está investigando el vínculo de Pichardo con un grupo criminal dedicado a secuestros, asesinatos, extorsión, robos de autos, venta y distribución de drogas. Durante el operativo, liberaron a cuatro personas que estaban detenidas en la vivienda en contra de su libertad, reportaron las autoridades, sin dar más detalles. Said Pichardo y Livia Brito Said Pichardo y Livia Brito en el 2019 | Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Livia Brito y Said Pichardo tuvieron una relación amorosa en el 2016, que no terminó en buenos términos, según reportes. Hasta ahora, la actriz no ha dado declaraciones públicas sobre el arresto de Pichardo.

