Arrestan a Galante El Emperador en Puerto Rico El artista de trap Galante El Emperador enfrenta cargos por apuntar con armas de fuego a los padres de su novia. El productor y cantante puertorriqueño Alex Alberto Serrano, mejor conocido como Galante El Emperador, se encuentra en manos de la justicia tras aparentemente amenazar a la familia de su pareja, la cantante y actriz Zuania Vélez, conocida como Indy Flow. De acuerdo a los reportes, el artista de trap fue arrestado en Puerto Rico la noche del martes y enfrenta varios cargos, que incluyen apuntar o disparar un arma de fuego, y dar información falsa a un funcionario del orden público. Además, según el diario Primera Hora existía una orden de arresto contra el intérprete con una fianza de 300,000 dólares, que fue expedida durante la segunda semana de noviembre, luego de que Galante no se presentara a la corte. Image zoom Instagram/@indyflowpr SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aparentemente, el cantante se presentó en la casa de los padres de su novia, donde inició una discusión antes de apuntarles a ellos y a los hermanos de su novia con dos armas de fuego. Al retirarse del lugar, Galante olvidó su billetera con algunos documentos importantes, los cuales fueron entregados a la policía por el papá de Indy, según El Vocero. No obstante, y según las autoridades, el artista estuvo involucrado en dos querellas en dos localidades diferentes, con versiones distintas sobre la pérdida de sus pertenencias, asegurando que fue asaltado a mano armada. Al momento del arresto y de acuerdo a los reportes, Galante se encontraba acompañado de su novia, quien hasta el momento no se ha expresado al respecto.

