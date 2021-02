Close

Arrestan al actor Ricardo Crespo por presunto abuso sexual a su hija de 14 años El actor y cantante mexicano Ricardo Crespo fue arrestado por presuntamente abusar sexualmente a su hija. Los detalles del caso. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El actor y cantante Ricardo Crespo fue arrestado en México por presunto abuso sexual a su hija de 14 años. Despierta América (Univision) mostró imágenes del arresto de Crespo, de 45 años, quien formó parte de la última generación del grupo Garibaldi junto a famosos integrantes como Paty Manterola y Sergio Mayer. Fue su exesposa quien lo acusó de este grave crimen contra la hija de ambos. Según las autoridades, Crespo "indujo por varios años a una persona menor de edad a realizar actos sexuales y presenciar contenido pornográfico". Su expareja presentó la demanda en su contra en diciembre del 2020 y el actor fue arrestado el 15 de febrero. Se le acusa de presuntamente abusar sexualmente de la menor en varias ocasiones, durante años. Según la fiscalía que investiga delitos sexuales, el abuso podría haber comenzado desde el 2011, cuando la niña tenía solo 5 años de edad. Se le acusa de presuntamente forzar a su hija a actos sexuales como tocar partes íntimas del cuerpo, argumentando que estos eran juegos entre padre e hija. Image zoom Credit: (Victor Chavez/WireImage) El juez a cargo del caso fijó tres meses para realizar la investigación y el actor tendrá que permanecer en la cárcel hasta que se pruebe su inocencia. No se ha informado aún si tiene un abogado que lo represente y Crespo aún no se ha pronunciado sobre las acusaciones en su contra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: (Victor Chavez/Getty Images) El histrión formó parte del elenco de producciones como El dragón, Por amar sin ley, Un poquito tuyo y Antes muerta que Lichita. Además actuó en las series Súbete a mi moto y Control Z. El caso ha conmovido al mundo y sigue bajo investigación.

