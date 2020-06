Arrestan actor de la serie "That 70’s Show" acusado de violar a tres mujeres Danny Masterson ha sido acusado de abusar sexualmente de mujeres en incidentes separados entre 2001 y 2003. La actriz y mejor amiga de JLo, Leah Remini, dice que “esto es solo el principio”. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El actor Danny Masterson, conocido por ser parte del elenco de famosas series de televisión como That '70s Show y The Ranch, fue arrestado tras ser acusado de tres cargos de violación, informó la fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles. Masterson fue apresado el miércoles a las 11:30 a.m., hora del Oeste, en Los Ángeles y luego puesto en libertad poco antes de las 3:00 p.m. con una fianza de $3.3 millones, de acuerdo al departamento del sheriff de Los Ángeles. Al actor se le acusa de violar a tres mujeres en incidentes separados entre 2001 y 2003, según un comunicado de prensa de la oficina del fiscal del distrito. La lectura de cargos está programada para el próximo 18 de septiembre. La actriz y mejor amiga de Jennifer López, Leah Remini, aplaudió el arresto del actor. “¡Finalmente, se escucha a las víctimas cuando se trata de la Cienciolgía! ¡Alabado sea el Señor! Este es solo el comienzo Cienciología, ¡los días en que te podías librar de cosas están llegando a su fin!"", dijo Remini en un tuit, en alusión a que Masterson es miembro de la Iglesia de la Cienciolgía, a la que se acusa de protegerlo. Remini, quien tras ser miembro de esa Iglesia se convirtió en una de sus más feroces críticas, entrevistó hace unos años a presuntas víctimas de Masterson en un programa de televisión suyo acerca de las interioridades de la Cienciología, muy popular entre las estrellas de Hollywood. El abogado de Masterson, Tom Mesereau, dijo que a CNN que su cliente era inocente. “Estamos seguros de que será exonerado cuando finalmente salgan a la luz todas las pruebas y los testigos tengan la oportunidad de testificar". Agregó que tanto él como la esposa del actor, Bijou Phillips, estaban en shock. “Estas acusaciones de hace casi 20 años de repente resultan en la presentación de cargos”. Las autoridades informaron que Masterson está acusado de violar a una mujer de 23 años entre enero y diciembre de 2001. También presuntamente abusó sexualmente de una mujer de 28 años en abril de 2003 y de otra de 23 años en algún momento entre octubre y diciembre de ese año, según el comunicado de prensa. Image zoom Photo by FOX Image Collection via Getty Images Masterson saltó a la fama por su papel como Steven Hyde en la comedia juvenil That ’70s Show, que se emitió en el canal Fox entre 1998 y 2006. Fue despedido de la serie The Ranch de Netflix en 2017 por las acusaciones en su contra.

