Arrestan a Jane Fonda en el Capitolio durante protesta por el cambio climático La veterana actriz Jane Fonda reverdece sus laureles de activista siendo arrestada en Washington en una protesta a favor de la lucha contra el cambio climático. By Isis Sauceda / L.A. La legendaria actriz y activista Jane Fonda fue arrestada este viernes frente al Capitolio en Washington D.C., durante una protesta contra la crisis climática. La estrella de Hollywood cumplía con su promesa de apoyar a la causa uniéndose a la manifestación para exigir la atención necesaria a esta crisis. La activista de 81 años había anunciado su intención de protestar, asegurando al diario The Washington Post que se había mudado recientemente a la capital para estar más activa en la causa. "Voy a llevar mi cuerpo, el cual es algo conocido y popular en este momento por la serie [de Netflix] y voy a ir a [Washington D.C.] y voy a manifestarme cada viernes", dijo al diario la actriz, que en su juventud se hizo famosos por su oposición a la guerra de Vietnam. "Vamos a participar en la desobediencia civil y nos van a arrestar cada viernes". Este viernes, un total de 16 personas fueron arrestadas por manifestarse ilegalmente en el frente este del Capitolio de Estados Unidos, de acuerdo a Eva Malecki, directora de comunicaciones de la policía del Capitolio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Malecki, confirmó a People que los arrestados fueron acusados de varios cargos, entre ellos obstrucción. Estas acciones, de acuerdo a la actriz, pretenden llamar la atención de los legisladores para que tomen acción a lo que Fonda llamó "una amenaza existencial" en una entrevista con la cadena WTOL. "Debemos asegurarnos que la crisis climática permanezca al frente como una bomba de tiempo. No tenemos mucho tiempo y es urgente", dijo Fonda a la cadena. La actriz fue la tercer persona en ser arrestada. Al cierre de edición, aún se desconocía si ya tenía abogado para comentar sobre la situación.

