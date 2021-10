Arrestan a Alyssa Milano frente a la Casa Blanca La actriz formaba parte de una protesta a favor de la ley de libertad del voto, al momento de su detención. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actriz Alyssa Milano se unió a la lucha por el derecho al voto libre y terminó tras las rejas. Como miembro de la mesa directiva de la organización People For the American Way, Milano se encontraba en la protesta frente a la Casa Blanca, en Washington, para pedir un cambio sobre el derecho al voto a la administración del presidente Joe Biden cuando fue arrestada. Momentos antes de iniciar el evento la actriz anunció en sus redes sociales que se arriesgaría a las consecuencias legales de su acción para exigirle al mandatario que utilice su poder sobre este asunto, según publicó People. "Me voy a arriesgar a ser arrestada hoy porque en el último año se han presentado 425 proyectos de ley para restringir el derecho al voto", expresó la actriz en su cuenta de Twitter. "Así que voy a exigirle a nuestro presidente que haga todo en su poder para aprobar la ley para la Libertad del Voto, la Ley de Derecho al Voto John Lewis y la Ley de Estadidad de DC". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A menos de dos horas después de su anuncio, Milano dio a conocer que había sido arrestada durante el evento realizado en la acera frente a la Casa Blanca. "Acabo de ser arrestada por exigirle a la administración de Biden y al Senado, que usen su mandato para proteger los derechos de voto", escribió en sus redes sociales. "Únanse a mi y a (People Fort the American Way) y díganle al Seando y a la Casa Blanca que el derecho al voto no debe depender de donde vives". "No More Excuses: Voting Rights Now" Rally Held In Front Of White House Alyssa Milano | Credit: Paul Morigi/Getty Images De acuerdo a la organización, otras 24 personas fueron arrestadas junto a la actriz, incluyendo su presidente. Milano aparentemente, fue una participante activa durante la protesta, gritando con micrófono en mano sus exigencias. "¡Muéstrenme lo que es la democracia!", pidió la actriz. Según reportes, la policía advirtió a los manifestantes que podrían ser detenidos de acuerdo a la ley del estado que prohíbe las reuniones y obstrucción de calles y aceras. Al no despejar el lugar, Milano, junto a sus acompañantes, fueron arrestados. De ser aprobado, el proyecto de ley facilitaría el proceso de registración de votantes, exigiría la votación temprana con un mínimo de 15 días y convertiría jornada electoral en un día festivo. Como activista política, este jueves, Milano además testificará frente al Congreso del país, a favor de la igualdad de derechos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Arrestan a Alyssa Milano frente a la Casa Blanca

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.