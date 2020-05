¿A la deriva? Sin trabajo y sin amigos en Los Ángeles, el príncipe Harry "echa de menos" su vida anterior "[El príncipe] extraña tener una estructura en su vida", asegura una fuente cercana al nieto de la reina Isabel II. Supuestamente restableció la relación con su hermano William. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si algo tenía claro el príncipe Harry cuando abandonó la vida real de palacio junto con su esposa, Meghan Markle, y su hijito, Archie, es que su nueva vida fuera del Reino Unido sería totalmente distinta. Pero quizás lo que el nieto de la reina Isabel II nunca anticipó es que estando alejado de su tierra, su familia y amigos echaría mucho de menos su vida anterior, incluso la estructura y disciplina de palacio. Pero al parecer así ha ocurrido. Fuentes acaban de revelar que el Duque de Sussex, de 35 años, "tiene muchos amigos" en Inglaterra y que "los extraña"; especialmente a aquellos que conoció durante sus años de entrenamiento militar, de los cuales guarda memorias entrañables. "Este es un tiempo muy extraño para todos, pero creo que Harry extraña la estructura de su vida ahora mismo. Él no tiene amigos en Los Ángeles como [su esposa] Meghan y no tiene trabajo", explicó a la revista Vanity Fair una persona cercana a la situación. En estos momentos [Harry] se encuentra un poco a la deriva, pero no siempre será así y él lo sabe". - Una fuente cercana al príncipe a la revista Vanity Fair. La situación en que se encuentra Harry habría incluso ocasionado la reconciliación con su hermano, el príncipe William, con quien supuestamente ya ni siquiera se hablaba cuando abandonó la vida real a finales de marzo pasado. "En esa relación se han abierto heridas graves, pero las cosas se han compuesto y sé que él y William están en contacto", aseguró Katie Nicholl, experta en temas de la realeza, a Entertainment Weekly. "Han estado realizando videoconferencias, han celebrado un montón de cumpleaños y creo que con [su padre] el príncipe Carlos que no se sentía bien, eso realmente forzó a los hermanos a coger el teléfono y volver a ponerse en contacto", prosiguió la experta al explicar la situación familiar luego de que el padre de ambos príncipes enfermara de COVID-19 hace un par de meses. Harry y Meghan fueron captados hace unas semanas ayudando a repartir alimentos en Los Ángeles. Image zoom Mega/The Grosby Group Aun así, expertos y fuentes cercanas al príncipe aseguran que él extraña mucho a sus compañeros del ejército y a su familia. Cuando el príncipe abandonó sus funciones reales también dijo adiós a sus compromisos en el Real Ejército Británico, renunciando a sus cargos de Capitán General de la Marina Real y Comandante Honorario de las Fuerzas Aéreas. Aquí lo vemos en febrero del 2019 en una cueva hecha de nieve por personal militar en Bardufoss, Noruega, que él decoró con fotos de su boda. Image zoom RUNE STOLTZ BERTINUSSEN / NTB SC/AFP via Getty Images La vida en palacio, llena de pompa y circunstancia, es el ambiente en que el hijo de la desaparecida princesa Diana de Gales se ha criado. Aquí lo vemos en la boda real de su hermano William, ambos vestidos de gran gala. Image zoom The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es que Harry y su Meghan no tengan planes concretos: ella ha regresado a trabajar haciendo la voz de un especial de Disney y está dedicada a su papel de mamá a tiempo completo. Por su parte, Harry seguirá al mando de los Juegos Invictus, un evento deportivo que estableció él a favor de los militares heridos o enfermos en combate. Además, la pareja está planeando cuidadosamente las bases de su fundación Archewell, por medio de la cual piensan trabajar a favor de las causas que los apasionan. Sin embargo, debido a la cuarentena por el coronavirus, la pareja ha tenido que bajar el ritmo, imposibilitados para viajar han tenido que permanecer en Los Ángeles, supuestamente alquilando una impactante mansión en Beverly Hills que perteneció al cineasta y actor Tyler Perry.

