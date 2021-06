¡Arod reaparece junto a su ex y se deshace en alabanzas hacia ella! El mismo fin de semana que Jennifer López se mudó a Los Ángeles para estar cerca de su viejo amor, el expelotero se reunió con su ex y mira cómo la describió en sus historias... Por Nuria Domenech Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras la ruptura de Jennifer López con Alex Rodríguez y la meteórica y pública reunión entre ella y su ex, el actor Ben Affleck, Arod aceptó la evidencia con valentía y continua luchando por salir adelante pese a todo. Apoyándose en el calor de sus hijas, como hiciera durante el pasado Memorial Weekend y refugiándose en su trabajo, hoy el famoso expelotero sorprendió a sus seguidores compartiendo imágenes junto a su exmujer, Cynthia Scurtis, de quien se divorció el pasado 2008, todo durante el mismo fin de semana en el que Jlo volvía a los brazos de Affleck en L.A., ciudad a la que se acaba de mudar de regreso. Arod no solo posó junto a su exmujer en las redes, también compartió un video en sus historias para mostrar como ella ponía hielo al deportista en la pierna para recuperarse del ejercicio. "Mamá de primera clase", fueron las palabras elegidas por Alex Rodríguez para referirse a su exmujer y madre de sus dos hijas, Natasha y Ella, de 16 y 13 años respectivamente. AROD hijas Ella y Natasha Credit: IG/AROD SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Arod presumió que acaba de terminar un reto deportivo intensivo de 9 semanas junto a miembros de su familia y equipo de trabajo, aunque reconoció con aire nostálgico que se sentía viejo: Arod Cynthia Scurtis Credit: IG Arod Cynthia Scurtis "Me lesioné la pantorrilla izquierda, mi hombre derecho, mis costillas del lado izquierdo. He estado adolorido hasta en lugares que no sabía que podían dolerme… Antes de comenzar este programa, pensaba que me estaba haciendo viejo. Ahora, ya sé que lo soy…", comentó. Y añadió entre otras cosas: "Es fácil abandonar, rendirse, quejarse… Nada realmente bueno es sencillo de lograr. Cuando quieras rendirte, no lo hagas, sigue adelante, mantén la calma y sigue intentándolo con fe", aconsejó. Aunque pase el tiempo, la ruptura entre Jlo y Arod continua acaparando titulares alrededor del mundo.

