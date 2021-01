Close

Arnold Schwarzenegger se puso la vacuna de la COVID-19: "Ven conmigo si quieres vivir" El actor y expolítico recibió la primera dosis de la vacuna este miércoles en Los Ángeles e insto a sus fans a seguir sus pasos. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El actor Arnold Schwarzenegger puso el ejemplo para todos sus seguidores al sumarse a la lista de celebridades que se han vacunado contra la COVID-19. El exgobernador de California recibió la primera dosis de la inyección este miércoles en Los Ángeles si bajarse del auto. "Hoy fue un buen día. Nunca había estado más feliz de esperar en una fila. Si eres elegible, únete a mí e inscríbete para obtener tu vacuna. ¡Ven conmigo si quieres vivir!", escribió en su cuenta de Instagram, en referencia una de las famosas frases de su icónico personaje en la saga Terminator. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Arnold Schwarzenegger/Twitter El expolítico no estuvo exento de las críticas de los escépticos a la vacuna, que le reprocharon su mensaje. En respuesta, el gobernator defendió invitó a los incrédulos a documentarse. "Yo hago caso a [los expertos] e insto a hacer lo mismo. Nadie viendo videos sabrá más que ellos. Es simple: si tu casa se incendia, no te pones a buscar en YouTube, llamas al maldito departamento de bomberos. Si tienes un ataque al corazón, no visitas un grupo de Facebook, llamas a la ambulancia", observó Schwarzenegger en Facebook. "Si nueve doctores te dicen que tienes cáncer y que necesitas tratamiento, y un doctor te dice que el cáncer desaparecerá, siempre debes ponerte del lado de los 9. En este caso, todos los expertos reales alrededor del mundo nos están diciendo que la vacuna es segura y alguna gente en Facebook dice que no. En general, creo que, si el círculo de gente en el que confías se vuelve más pequeño y más aislado, debería ser una señal de advertencia de que vas de caída en un agujero de desinformación", agregó. Desde el inicio de la pandemia, el actor ha defendido las medidas para combatir el coronavirus, ha compartido con sus seguidores su vida en confinamiento y ha denunciando a quienes han propagado mentiras o teorías conspirativas sobre el virus. De acuerdo a las autoridades de California, una persona muere a causa de la COVID-19 cada ocho minutos en el condado de Los Ángeles. El sábado pasado, la ciudad se convirtió en la primera localidad del país en reportar un millón de infecciones desde el inició de la pandemia, según People. De acuerdo al contador de la Universidad John Hopkins, Estados Unidos suma más de 2 millones de caso y supera las 400,000 muertes por el coronavirus.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Arnold Schwarzenegger se puso la vacuna de la COVID-19: "Ven conmigo si quieres vivir"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.