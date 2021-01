Close

Arnold Schwarzenegger criticó fuertemente a Donald Trump. "El presidente Trump es un líder fallido. Pasará a la historia como el peor presidente de la historia. Lo bueno es que pronto será tan irrelevante como un viejo tuit", expresó en Twitter el actor y exgobernador de California. En un video de más de 7 minutos, la estrella de Terminator comparó el asalto al capitolio por simpatizantes de Trump con las acciones de los nazis en Alemania. Image zoom Credit: (Yuichi Yamazaki/Getty Images) "El miércoles fue del Día de los Cristales Rotos aquí en EEUU, los cristales rotos fueron las ventanas del Capitolio de EEUU. No solo derribaron las puertas del edificio que acoge la democracia estadounidense, pisotearon los mismo principios sobre los que este país fue fundado", afirmó, refiriéndose a la Noche de los Cristales Rotos de 1938, en la que los nazis destruyeron casas y negocios judíos en Alemania. El actor comparó a los "Proud Boys" a los nazis y acusó a Trump de intentar dar un golpe de estado "engañando a la gente con sus mentiras". Image zoom Credit: (Alex Wong/Getty Images) La estrella nacida en Austria dijo que creció en un país que sufrió la perdida de la democracia. Schwarzenegger dijo que Trump estaba intentando anular los resultados de una "elección justa" y mandó sus mejores deseos al presidente electo Joe Biden. Image zoom Credit: (Aurelien Meunier/Getty Images) Schwarzenegger terminó con un mensaje de esperanza. "Mientras más es templada, más fuerte se vuelve. Nuestra democracia ha sido templada por guerras, injusticias e insurrecciones. Creo que tan sacudidos como estamos por los eventos de los días recientes, volveremos mas fuertes porque ahora entendemos lo que podemos perder", concluyó.

