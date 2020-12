Close

Ni te imaginas a quién compuso Armando Manzanero su última canción La última composición de Armando Manzanero fue creada como una especie de tributo. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este lunes, se dio a conocer la muerte de Armando Manzanero. A lo largo de sus 70 años de trayectoria profesional escribió más de 500 canciones que fueron interpretadas por cantantes como Tony Bennet, Elvis Presley, Luis Miguel, Alejandro Sanz, Angélica María, Paulina Rubio, Andrea Bocelli, Dionne Warwick y Natalie Cole, entre muchos otros. Incluso, sus temas fueron traducidas al inglés, una al japonés y algunas en maya, dialecto que hablaba el cantante de origen mexicano. RELACIONADO: Armando Manzanero está hospitalizado por complicaciones con el coronavirus Image zoom Credit: Victor Chavez/WireImage Sin embargo, pocos saben que el autor de “Esta tarde vi llover” hace poco escribió su última composición que estuvo dedicada a alguien muy especial. La canción se llama “Morena” y fue compuesta para la Virgen de Guadalupe como una muestra del respeto y devoción que el oriundo de Yucatán le tenía. Este sencillo fue lanzado el pasado 11 de diciembre, en el marco del aniversario de la Morenita del Tepeyac. Image zoom La voz corrió a cargo de Miriam Solís, una intérprete de música ranchera quien fue su última discípula. Tras conocerse en la embajada de México en Brasil, hace unos años, Manzanero la apoyó con producción y dirección de su disco Feria de amor, donde se incluyó el dueto “Cuando aprenda a llorar” cantada por ambos. Image zoom Credit: Gladys Vega/Getty Images “El maestro [Armando Manzanero] hizo unos arreglos hermosos, le metió al mariachi chelo y piano, hay un tema que tiene flamenco y una más con big band”, explicó Solís a los medios de comunicación cuando lanzó dicha producción discográfica. “Él es muy perfeccionista, quería que la música quedara perfecta. Conforme él iba teniendo sus tiempos, me llamaba a la Sociedad de Autores y Compositores, donde tiene su estudio, para grabar la voz”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la pasada entrega de los Premios Billboard Armando Manzanero recibió un homenaje por parte de las nuevas generaciones de cantantes; demostrando que sus temas son un legado que forma parte de la historia de la música.

