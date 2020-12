Close

El genial compositor Armando Manzanero ha sido intubado por coronavirus A sus 85 años, el cantautor padece de la COVID-19 y su estado ha mejorado después de ser conectado a un respirador. Estas son las últimas noticias. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días se dio a conocer la preocupante noticia de que Armando Manzanero, a sus 85 años de edad, se había contagiado del temible coronavirus. Ahora se sabe que el genial cantante y compositor ha sido intubado. En aquellos momentos, el periódico Milenio reportó que esta leyenda de la música mexicana comenzó con molestias similares a las de una gripe común. Al no notar una mejoría, fue trasladado al hospital al encontrarse por su edad en el grupo de más alto riesgo. Image zoom Credit: NTX Fotos Dentro de la gravedad del asunto, las últimas noticias son positivas. La familia Manzanero compartió con los medios que el autor de Somos Novios ha presentado una mejoría, ya que los doctores les han comunicado que “la concentración del oxígeno del dispositivo respiratorio ha tenido que ser suministrado en menores cantidades en las últimas horas, ya que sus pulmones cada vez se están oxigenando mejor por sí mismos”. Image zoom Credit: Video Grab Billboards Según Infobae, su hija María Elena aseguró que su papá les prometió luchar: “Es un hombre fuerte y es un luchador y nos prometió que va a guerrear con esto así que estamos muy confiados en que así va a ser. Es un hombre acostumbrado a tomar decisiones, siempre ha sido quien dirige todo el bando y afortunadamente se está poniendo en manos del doctor que es una persona sumamente directa y que le hace entender que, lo que se hace, es lo que se tiene que hacer”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Quizá en su última frase hace referencia a los rumores que corren a raíz de una entrevista publicada en TvNotas a una amiga del compositor. Esta afirmó que él no quería ser intubado, aunque al parecer los médicos consideraron que era lo mejor para él. Ojalá su recuperación sea rápida para que pronto podamos seguir disfrutando de su jovial espíritu y sus magníficas composiciones.

Close Share options

Close Close Login

Close View image El genial compositor Armando Manzanero ha sido intubado por coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.