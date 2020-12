Close

"Mi padre nos enseñó que no morimos": primeras declaraciones del hijo de Armando Manzanero En un día muy triste para el arte y la cultura latina, Juan Pablo Manzanero expresó cómo su papá les enseñó a enfrentar la muerte en sus primeras declaraciones tras el deceso. Descanse en paz. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hoy es un día extraordinariamente triste para la música, para México y para el mundo: el legendario compositor Armando Manzanero falleció a sus 85 años después de sucumbir al coronavirus. Pese a que su hija María Elena Manzanero afirmó después de que el cantante fuera intubado “mi papi ama la vida, él no se derrota”, el virus pudo con él y hoy amanecimos un poco huérfanos al saber que el compositor de Somos Novios, Adoro, Contigo Aprendí y tantas otras canciones fabulosas, nos había dejado. Image zoom Credit: Video Grab Billboards Su hijo Juan Pablo Manzanero, también músico y compositor, tomó su cuenta de Twitter para compartir este esperanzador mensaje: “Mi padre nos enseñó que no morimos… Nuestro cuerpo duerme y nuestra alma trasciende, ¡nuestros seres amados viven dentro de nosotros en nuestros corazones para la eternidad!”, escribió. Muchos amigos de su papá le acompañaron en el sentimiento y dejaron mensajes de cariño para su familia y para él: “Un cariñoso abrazo para ti y toda tu familia, querido Juanpi”, contestó la cantante Aída Cuevas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los fans de Armando Manzanero también quisieron sumarse a los emotivos mensajes dedicados a la familia: “Un abrazo fuerte, porque una pérdida así no se entiende sin el amor de los que te rodean. La partida de tu padre nos duele mucho a todos los que con su romanticismo encontramos el amor. Hasta siempre, maestro”, escribió una de sus seguidoras. Y es que varias generaciones se han enamorado con las melodías de este genio de la composición alrededor del mundo: “Hoy celebramos su maravillosa vida”, escribió otro de sus fans. “De una u otra manera nos tocó a millones de personas y seguirá tocando vidas”. Descanse en paz. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

