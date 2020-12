Close

Armando Manzanero está hospitalizado por complicaciones con el coronavirus Armando Manzanero presentó síntomas de lo que creía era una gripe habitual, pero resultó ser COVID-19. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con el fin de realizarse la prueba de COVID-19, y tras presentar algunos malestares, Armando Manzanero acudió al hospital. Tras dar un resultado positivo, el cantante fue internado según informó la Sociedad de Autores y Compositores de México. “La Sociedad de Autores y Compositores de México informa que el maestro Armando Manzanero dio positivo a COVID-19 y está siendo atendido conforme a los protocolos médicos establecidos”, informó la institución en su cuenta de Twitter. “Agradecemos las muestras de cariño de los autores y compositores, del público en general y de los medios de comunicación”. RELACIONADO: Armando Manzanero hace reclamo por su imagen en la serie de Luis Miguel Image zoom Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Por su parte, Martha Manzanero Arjona, hija del compositor, quien viajó junto con sus hermanos a la capital mexicana, dio a conocer que su padre se encuentra “delicado”. “Mi padre es un guerrero, los médicos han dicho que harán lo posible para sacarlo adelante de esa enfermedad”, mencionó a los medios de comunicación. De acuerdo con el diario mexicano El Universal, personal que labora con el autor de “Contigo aprendí” ha mencionado que el contagio pudo haberse llevado a cabo en alguno de los viajes o eventos a los que ha acudido a ultimas fechas. De hecho, el pasado fin de semana, recibió un homenaje en su natal Mérida, Yucatán, donde se inauguró un museo que contiene su obra artística. Image zoom Credit: Oscar Gonzalez/NurPhoto via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El tanto, el periódico Milenio reportó que el creador de “Por debajo de la mesa” comenzó con molestias similares a las de una gripe común, por lo que recibió el tratamiento correspondiente. Al no tener una respuesta positiva, lo trasladaron al hospital. El pasado 7 de diciembre, Armando Manzanero cumplió 85 años y lo celebró con un festejo, en compañía de su familia, en Oaxaca, México.

